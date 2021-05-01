تفاصيل عرض الهلال السعودي المغري لحسم صفقة الموسم

كشف تقرير صحفي برتغالي، اليوم السبت، عن تفاصيل عرض نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، للتعاقد مع المالي موسى ماريجا، مهاجم بورتو البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة "Maisfutebol" البرتغالية، فإن إدارة نادي الهلال قدمت عرضاً للحصول على خدمات ماريجا، لمدة ثلاث سنوات، ومقابل راتب سنوي بقيمة 5 ملايين يورو.

وأوضحت الصحيفة البرتغالية، إلى أن ماريجا يستعد للقدوم إلى السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة، لإجراء الفحوصات الطبية الروتينية تمهيدًا لتوقيعه بصفة رسمية مع الهلال.

وانضم ماريجا صاحب الـ30 عاماً لصفوف بورتو في يونيو 2017 قادماً من فيتوريا جيماريش البرتغالي، وينتهي تعاقده يونيو 2021.