Advertisements

جوارديولا يحقق رقما مميزا مع مانشستر سيتي

السبت 01/مايو/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

كان الهدف الذي سجله الإسباني فيران توريس خلال فوز مانشستر سيتي بنتيجة (2-0) على مضيفه كريستال بالاس هو الهدف رقم 700 لمانشستر سيتي تحت قيادة مواطنه بيب جوارديولا.

 

وقد تم الوصول إلى هذا الإنجاز المذهل لبيب مع السيتيزين في 288 مباراة فقط - أي بمعدل 2.4 هدف في المباراة الواحدة.

 

السيتي بعد هذا الفوز رفع رصيده إلى 80 نقطة مع تبقي أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يعني أن نقطتين إضافيتين من آخر 4 مباريات، ستكون كافية لحسم اللقب.

 

ويقدم السيتي موسماً رائعاً، فهو فاز بلقب كأس الرابطة، وإقترب من حسم لقب البريميرليج، ولديه حظوظ كبيرة في دوري أبطال أوروبا.

أخبار تهمك

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 11 ساعة

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ حوالي 10 ساعات

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يومين

عاجل - محمد شريف يوجه رسالة خاصة إلى نجم الأهلي

منذ ساعة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا اللاعب

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يوافق على رحيل "شريف" بشروط

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ يوم

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:20 م

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

04:53 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

04:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي