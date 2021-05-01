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جوارديولا يحقق رقما مميزا مع مانشستر سيتي
السبت 01/مايو/2021 - 09:25 م
الفجر الرياضي
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كان
الهدف الذي سجله الإسباني فيران توريس خلال فوز مانشستر سيتي بنتيجة (2-0) على
مضيفه كريستال بالاس هو الهدف رقم 700 لمانشستر سيتي تحت قيادة مواطنه بيب
جوارديولا.
وقد
تم الوصول إلى هذا الإنجاز المذهل لبيب مع السيتيزين في 288 مباراة فقط - أي بمعدل
2.4 هدف في المباراة الواحدة.
السيتي
بعد هذا الفوز رفع رصيده إلى 80 نقطة مع تبقي أربع مباريات في الدوري الإنجليزي
الممتاز، مما يعني أن نقطتين إضافيتين من آخر 4 مباريات، ستكون كافية لحسم اللقب.
ويقدم
السيتي موسماً رائعاً، فهو فاز بلقب كأس الرابطة، وإقترب من حسم لقب البريميرليج،
ولديه حظوظ كبيرة في دوري أبطال أوروبا.
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