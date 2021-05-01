جوارديولا يحقق رقما مميزا مع مانشستر سيتي

كان الهدف الذي سجله الإسباني فيران توريس خلال فوز مانشستر سيتي بنتيجة (2-0) على مضيفه كريستال بالاس هو الهدف رقم 700 لمانشستر سيتي تحت قيادة مواطنه بيب جوارديولا.

وقد تم الوصول إلى هذا الإنجاز المذهل لبيب مع السيتيزين في 288 مباراة فقط - أي بمعدل 2.4 هدف في المباراة الواحدة.

السيتي بعد هذا الفوز رفع رصيده إلى 80 نقطة مع تبقي أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يعني أن نقطتين إضافيتين من آخر 4 مباريات، ستكون كافية لحسم اللقب.

ويقدم السيتي موسماً رائعاً، فهو فاز بلقب كأس الرابطة، وإقترب من حسم لقب البريميرليج، ولديه حظوظ كبيرة في دوري أبطال أوروبا.