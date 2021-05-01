انتهت الأزمة.. نجم الأهلي يتقبل اعتذار مروان محسن

أعلن محمد شريف مهاجم النادي الأهلي قبوله اعتذار زميله مروان محسن له، وذلك عقب تصريحات والد الأخير ضده.





ونشر شريف صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام جمعته بمروان محسن وعلق عليه: ابن البلد أخويا.





وكان والد مروان أكد أن ابنه لا يحصل على فرصة كاملة مع الفريق، منتقدا أداء محمد شريف أمام الجونة.





واعتذر مروان عبر حسابه على موقع "تويتر"، وكتب: "لم يكن لدى أى فكرة عن ما قاله والدى وفوجئت به اليوم".





وأضاف: "محمد شريف من أفضل المهاجمين فى مصر حاليا وشهادتى فيه مجروحة، أنا بعتذر له و بعتذر لكل زمايلى عن أى كلمة بتصدر من والدى".



