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حسام موافي يكشف العلاقة بين هز الأقدام وتأخر الحاجة للتبول (فيديو)

السبت 01/مايو/2021 - 09:23 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أسباب الإصابة بالمثانة العصبية، مشيرا إلى أن الكهرباء التي تحرك الأقدام هي نفسها التي تمسك المثانة.

وتابع خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العصب الذي يمنع البول هو نفسه غصب الحركة بالقدم.

وأضاف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن هناك عصب بالمثانة بمنعها من نزول البول، ويوسع طاقتها لتقبل المزيد من البول.

وأردف أنه لا يمكن للبول أن يسبق الإنسان خلال ممارسة الرياضة، موضحا أن هز الأقدام عند الحاجة للتبول يزود غلق المثانة من خلال تحرك أعصاب الحركة ومن ثم يؤخر الحاجة للتبول.

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