نائب محافظ الجيزة: لا يوجد وفيات بحادث حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية 

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نائب محافظ الجيزة: لا يوجد وفيات بحادث حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية
السبت 01/مايو/2021 - 09:25 م
إسماعيل منطاوي
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تفقد المهندس إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، موقع حريق كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، لمتابعة عمليات الإطفاء والتبريد والوقوف على أسباب اندلاع الحريق بالكنيسة.
وأكد الشهابي، أنه لا توجد وفيات ناجمة عن الحادث، مشيرا إلى أن معظم الإصابات قليلة، تم تشخيصها على أنها حالات اختناق.
كانت مطرانية الجيزة أعلنت السيطرة على حريق نشب في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية بعد الانتهاء من صلوات البصخة، مؤكدة عدم وجود إصابات، حيث وقع الحريق بعد انتهاء الصلوات وانصراف المصلين في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وأكد الشهابي، أنه لا توجد وفيات ناجمة عن الحادث، مشيرا إلى أن معظم الإصابات قليلة، تم تشخيصها على أنها حالات اختناق.
كانت مطرانية الجيزة أعلنت السيطرة على حريق نشب في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية بعد الانتهاء من صلوات البصخة، مؤكدة عدم وجود إصابات، حيث وقع الحريق بعد انتهاء الصلوات وانصراف المصلين في الساعات الأولى من صباح اليوم.
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