نائب محافظ الجيزة: لا يوجد وفيات بحادث حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية 

تفقد المهندس إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، موقع حريق كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية، لمتابعة عمليات الإطفاء والتبريد والوقوف على أسباب اندلاع الحريق بالكنيسة.



وأكد الشهابي، أنه لا توجد وفيات ناجمة عن الحادث، مشيرا إلى أن معظم الإصابات قليلة، تم تشخيصها على أنها حالات اختناق.



كانت مطرانية الجيزة أعلنت السيطرة على حريق نشب في كنيسة رئيس الملائكة سوريال والشهيد مارمينا بالعمرانية بعد الانتهاء من صلوات البصخة، مؤكدة عدم وجود إصابات، حيث وقع الحريق بعد انتهاء الصلوات وانصراف المصلين في الساعات الأولى من صباح اليوم.