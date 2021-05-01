إجراء حالتين ولادة بمجمع العنايات المركزة بجامعة المنصورة وقت الإفطار



وكانت الحالتان محجوزتين في مجمع العنايات بمستشفى النقاهة بجامعة المنصورة وكانت الحالتان جاهزتين في نفس غرفة العمليات في آن واحد كانت أحدهما تعاني من صعوبة شديدة في التنفس تم توليدها أولا والأخرى تعاني من زيادة شديدة بسيولة الدم بسبب نقص الصفائح الدموية فتم نقل صفائح دموية لها حتى الانتهاء من الولادة الأولى، وكانت الولادة في يوم الجمعة ١٨ رمضان ١٤٤٢ هجرية، ٣٠ أبريل ٢٠٢١ ميلادية

وتمت القيصرية الأولى من الساعة ٦ إلا عشرة حتى ٦ و٢٠ دقيقة والثانية من الساعة ٦ ونصف حتى ٧ و٢٠ دقيقة، و نتج عن كل ولادة مولودة أنثى حية كاملة النمو تم تسليمها لذويها.



وكان الفريق الطبي للنساء والتوليد الجراح الطبيب حسام محمد السني مدرس مساعد نساء، المساعد الطبيب محمد ماهر طبيب مقيم نساء، التخدير طبيب عبدالرحمن ناصر، الأطفال طبيب محمود عيد، والتمريض مستر محمود وحسن ‏وإن زيادة الحوامل المصابة بالكورونا متزامن مع تصاعد وتيرة الإصابات في ظل الموجة الثالثة، وكلتا الحالتين مستقرة.

في حالة نادرة من نوعها، تمت ولادة قيصرية لحالتين كورونا في نفس غرفة العمليات واحدة تلو الأخرى، كل واحدة منهما على طاولة عمليات خاصة بها في نفس غرفة العمليات في آن واحد، وكانت أحدهما بكرية والأخرى لها تاريخ ولادة طبيعية سابقة،أعمارهم ٢٥، ٢٦ عاما وبدأت العمليات قبيل الإفطار.