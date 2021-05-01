Advertisements

إجراء حالتين ولادة بمجمع العنايات المركزة بجامعة المنصورة وقت الإفطار

السبت 01/مايو/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
في حالة نادرة من نوعها، تمت ولادة قيصرية لحالتين كورونا في نفس غرفة العمليات واحدة تلو الأخرى، كل واحدة منهما على طاولة عمليات خاصة بها في نفس غرفة العمليات في آن واحد، وكانت أحدهما بكرية والأخرى لها تاريخ ولادة طبيعية سابقة،أعمارهم ٢٥، ٢٦ عاما وبدأت العمليات قبيل الإفطار.

وكانت الحالتان محجوزتين في مجمع العنايات بمستشفى النقاهة بجامعة المنصورة وكانت الحالتان جاهزتين في نفس غرفة العمليات في آن واحد كانت أحدهما تعاني من صعوبة شديدة في التنفس تم توليدها أولا والأخرى تعاني من زيادة شديدة بسيولة الدم بسبب نقص الصفائح الدموية فتم نقل صفائح دموية لها حتى الانتهاء من الولادة الأولى، وكانت الولادة في يوم الجمعة ١٨ رمضان ١٤٤٢ هجرية، ٣٠ أبريل ٢٠٢١ ميلادية
وتمت القيصرية الأولى من الساعة ٦ إلا عشرة حتى ٦ و٢٠ دقيقة والثانية من الساعة ٦ ونصف حتى ٧ و٢٠ دقيقة، و نتج عن كل ولادة مولودة أنثى حية كاملة النمو تم تسليمها لذويها.

وكان الفريق الطبي للنساء والتوليد الجراح الطبيب حسام محمد السني مدرس مساعد نساء، المساعد الطبيب محمد ماهر طبيب مقيم نساء، التخدير طبيب عبدالرحمن ناصر، الأطفال طبيب محمود عيد، والتمريض مستر محمود وحسن ‏وإن زيادة الحوامل المصابة بالكورونا متزامن مع تصاعد وتيرة الإصابات في ظل الموجة الثالثة، وكلتا الحالتين مستقرة.
إجراء حالتين ولادة بمجمع العنايات المركزة بجامعة المنصورة وقت الإفطار
إجراء حالتين ولادة بمجمع العنايات المركزة بجامعة المنصورة وقت الإفطار
إجراء حالتين ولادة بمجمع العنايات المركزة بجامعة المنصورة وقت الإفطار
إجراء حالتين ولادة بمجمع العنايات المركزة بجامعة المنصورة وقت الإفطار
إجراء حالتين ولادة بمجمع العنايات المركزة بجامعة المنصورة وقت الإفطار
إجراء حالتين ولادة بمجمع العنايات المركزة بجامعة المنصورة وقت الإفطار

أخبار تهمك

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ يوم

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يومين

الأهلي يوافق على رحيل "شريف" بشروط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - محمد شريف يوجه رسالة خاصة إلى نجم الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

كارتيرون يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا اللاعب

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 12 ساعة

بالصور.. خروج قطار عن القضبان في دمياط

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 22 ساعة

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:20 م

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

04:53 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

10:04 ص

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

04:24 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي