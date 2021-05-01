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رايولا يفجرها: ريال مدريد قادر على ضم مبابي وهالاند

السبت 01/مايو/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يرى مينو رايولا، وكيل اللاعبين المعروف أن ريال مدريد قادر على ضم كيليان مبابي وإيرلينج هالاند معاً.

وقال رايولا:" توقيع برشلونة مع هالاند معقد ولكنه ليس مستحيلاً، إنه عمل رئيس النادي، نفس الشيء بالنسبة للاعبين ينطبق على الأندية، يمر عليك قطار وتسأل نفسك هل أركبه أم لا؟ هذا هو السؤال الكبير".

وأضاف:" أؤمن أن ريال مدريد يستطيع تحمل تكلفة التعاقد مع هالاند، لكن السؤال الآخر: هل يستطيع ريال مدريد تحمل عدم شراء هالاند؟ ماذا لو ذهب هالاند الى برشلونة ؟".

وأكمل:" متبقي سنة في عقد مبابي ويمكن لباريس فعل شيئين، يمكنهم الانتظار لسنة والتفريط فيه مجاناً وهو موقف شجاع للغاية، أو يمكنهم بيعه الآن. هذا يعتمد على النادي واللاعب".

وأتم:" انتقال هالاند الى ريال مدريد يعتمد قليلاً على مبابي؟ لا يعتمد مستقبل لاعب على لاعب آخر أبداً، عليك أن تعلم أنه في الأندية الكبيرة يمكن أن يتعايش اللاعبين الكبار، حيث تعايش ميسي ونيمار معاً، وتعايش رونالدينيو مع عظماء آخرين، مبابي وهالاند يستطيعون اللعب معاً".

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