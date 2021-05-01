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فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

السبت 01/مايو/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر موسيماني مدرب النادي الأهلي على غلق الباب أمام رحيل رامى ربيعة عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وقرر  موسيمانى بقاء اللاعب والتراجع عن فكرة رحيله فى الفترة المقبلة، بعد أن اثبت نفسه بشكل كبير فى المرحلة الماضية.

 

ويرى موسيمانى أن رامى ربيعة اثبت نفسه وتحدى الجميع وعاد بكل قوة للمشاركة أساسيا فى الفترة الماضية، ولم يفقد الأمل.

 

وكان رامى ربيعة قريب من الانتقال لصفوف المقاولون العرب فى انتقالات يناير، بعد جلسة جمعته مع عماد النحاس ولكن تعثرت المفاوضات فى اللحظات الآخيرة.

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