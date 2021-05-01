خليفة كومان المنتظر.. طلب مفاجئ من برشلونة إلى تشافي

أكدت تقارير إسبانية أن تشافي هرنانديز مدرب نادي السد القطري، سيكون مدربا لبرشلونة خلفا للهولندي كومان في حال فشل الأخير بالفوز ببطولة الدوري الإسباني.

وتسببت خسارة برشلونة أمام غرناطة بفتح العديد من النقاشات في مجلس إدارة النادي برئاسة لابورتا خاصة وأن الفريق الكتالوني لم يعد يملك فرصة الفوز بالدوري دون اللجوء إلى نتائج الفرق المنافسة.

وبعد طرد كومان من قبل حكم اللقاء، بات لابورتا يفكر في اتخاذ القرارات المصيرية بدءا من تغيير المدرب في حال فشله الفوز ببطولة الدوري الإسباني.

وبحسب "ديبورتيس كواترو" الإسبانية فإن لابورتا قرر الاستغناء عن كومان نهاية الموسم الحالي في حال خسارة الدوري للفرق المنافسة وإن لم تتحسن صورة الفريق عن المباريات الماضية، خاصة وأن الرئيس قد ألمح في أكثر من مناسبة بأن المدرب الهولندي ليس الأنسب لقيادة المشروع.