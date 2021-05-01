Advertisements

خليفة كومان المنتظر.. طلب مفاجئ من برشلونة إلى تشافي

السبت 01/مايو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

 

أكدت تقارير إسبانية أن تشافي هرنانديز مدرب نادي السد القطري، سيكون مدربا لبرشلونة خلفا للهولندي كومان في حال فشل الأخير بالفوز ببطولة الدوري الإسباني.

 

وتسببت خسارة برشلونة أمام غرناطة بفتح العديد من النقاشات في مجلس إدارة النادي برئاسة لابورتا خاصة وأن الفريق الكتالوني لم يعد يملك فرصة الفوز بالدوري دون اللجوء إلى نتائج الفرق المنافسة.

 

وبعد طرد كومان من قبل حكم اللقاء، بات لابورتا يفكر في اتخاذ القرارات المصيرية بدءا من تغيير المدرب في حال فشله الفوز ببطولة الدوري الإسباني.

 

وبحسب "ديبورتيس كواترو" الإسبانية فإن لابورتا قرر الاستغناء عن كومان نهاية الموسم الحالي في حال خسارة الدوري للفرق المنافسة وإن لم تتحسن صورة الفريق عن المباريات الماضية، خاصة وأن الرئيس قد ألمح في أكثر من مناسبة بأن المدرب الهولندي ليس الأنسب لقيادة المشروع.

أخبار تهمك

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ يوم

رايولا يفجرها: ريال مدريد قادر على ضم مبابي وهالاند

منذ 34 دقيقة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

الأهلي يفتح باب الرحيل أمام الفهد الأسمر

منذ ساعة و نصف

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و نصف

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ نصف ساعة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ 34 دقيقة

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

كارتيرون يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

منذ ساعة

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

09:33 م

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

10:01 م

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

06:20 م

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي