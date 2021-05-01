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الأهلي يفتح باب الرحيل أمام الفهد الأسمر

السبت 01/مايو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يتناقش مسؤولو النادي الأهلي مع النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إمكانية رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وكان جونيور أجاي قد تلقى عرضًا من أحد الأندية التركية، وعرض آخر خليجى، خلال الساعات القليلة الماضية.

ويحاول مسؤولو النادي الأهلي في إقناع جونيور أجاي بخطوة الرحيل في نهاية الموسم الحالي، من أجل فتح المجال للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد.

ويرغب الأهلى في رحيل أجاي من أجل التعاقد مع صفقة أخرى من خلال بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، لتدعيم الخط الأمامي للقلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري.
 



 

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