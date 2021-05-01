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وزيرة الصحة: ٢٢ ألفًا و٣٧٦ تلقوا لقاح فيروس كورونا بمحافظة أسيوط

السبت 01/مايو/2021 - 09:30 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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وزيرة الصحة: توزيع 17 ألفًا و285 حقيبة أدوية للمخالطين ومرضى فيروس كورونا بالعزل المنزلي بأسيوط منذ بداية الجائحة.

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم السبت، أن فرق التواصل المجتمعي بالوزارة قدمت التوعية الصحية ل 15 ألف مواطن بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا بمحافظة أسيوط، وذلك خلال يومي الجمعة والسبت، ضمن تكثيف حملات التوعية الصحية بمحافظات الصعيد.


يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بجميع محافظات الجمهورية بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية بما يساهم في خفض معدل الإصابات بالفيروس.


وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم نشر 50 فريق للتواصل المجتمعي بمراكز (أبو تيج، القوصية، صدفة، أسيوط شرقا وأسيوط غربا)، حيث تم المرور على عدد من القرى التابعة لتلك المراكز بالتنسيق مع عمد ومشايخ القرى، للتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية أهمها ارتداء الكمامة وغسل اليدين باستمرار والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتغذية الصحية، والتوجه فورًا إلى المستشفى في حال ظهور أي أعراض مرضية لفيروس كورونا.


وأضاف أنه يتم المرور على المقاهي، والمحلات التجارية، والأسواق ومواقف المواصلات العامة، ودور العبادة (المساجد والكنائس)، لتوعية المواطنين المترددين على تلك الأماكن وأصحاب الأعمال بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، كما يتم تم توزيع مستلزمات وقائية (كمامات، مطهرات) على المواطنين.


وتابع أن فرق التواصل المجتمعي تقوم بالمرور أيضًا على مراكز تلقي اللقاحات بالمحافظة، لتوعية المواطنين المترددين على المراكز بأهمية تلقي اللقاح بما يعود بالنفع على الصحة العامة للمجتمع، مشيرًا إلى أنه تم تطعيم ٢٢ ألفًا و٣٧٦ من المواطنين ضمن الفئات المستحقة بلقاح فيروس كورونا بمحافظة أسيوط حتى اليوم.


وأشار إلى أنه يتم توعية المواطنين بضرورة التردد على مبادرات "100 مليون صحة" للاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة بها بالمجان، موضحًا أن 4 ملايين و600 ألف مواطن بمحافظة أسيوط استفادوا من الخدمات الطبية ضمن مبادرات الصحة العامة، بما ساهم في تحسين الصحة العامة للمواطنين والحد من الإصابات والوفيات خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.


ولفت إلى أنه تم مضاعفة فرق العزل المنزلي بالمحافظة لتكثيف الزيارات المنزلية للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج بالعزل المنزلي، بالإضافة إلى توجيه الحالات التي تحتاج إلى رعاية متقدمة إلى المستشفيات لتلقي الخدمة الطبية اللازمة، مؤكدًا أنه تم توزيع 17 ألفًا و285 حقيبة أدوية للمخالطين ومرضى فيروس كورونا بالعزل المنزلي بمحافظة أسيوط منذ بداية الجائحة وحتى اليوم.


وأضاف أنه في إطار حرص الوزارة على التوسع في القدرة الاستيعابية بالمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد لاستيعاب أي زيادة في أعداد الإصابات، فقد تم إرسال إمداد طبي إلى محافظة أسيوط خلال الفترة الماضية يشمل (١٢٥جهاز مولد أكسجين، و٨٠ سرير رعاية مركزة، ١٠ أجهزة مونيتور، ٢٠٠ أسطوانة أكسجين طبي، ٣ تانكات أكسجين بسعة 40 ألف لتر)، لافتًا إلى أنه يتم استقبال مرضى فيروس كورونا ب 10 مستشفيات بمحافظة أسيوط.



وأكد استمرار حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي، لزيادة نشر الوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد.


وناشد المواطنين مجددًا في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس التوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظة، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن (105) لتلقي الاستفسارات والتوجه إلى أقرب مستشفى، كما أكد أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية من خلال إرسال رسائل نصية بها كلمة "عزل" على الرقم (1440).
وزيرة الصحة: ٢٢ ألفًا و٣٧٦ تلقوا لقاح فيروس كورونا بمحافظة أسيوط
وزيرة الصحة: ٢٢ ألفًا و٣٧٦ تلقوا لقاح فيروس كورونا بمحافظة أسيوط
وزيرة الصحة: ٢٢ ألفًا و٣٧٦ تلقوا لقاح فيروس كورونا بمحافظة أسيوط
وزيرة الصحة: ٢٢ ألفًا و٣٧٦ تلقوا لقاح فيروس كورونا بمحافظة أسيوط
وزيرة الصحة: ٢٢ ألفًا و٣٧٦ تلقوا لقاح فيروس كورونا بمحافظة أسيوط
وزيرة الصحة: ٢٢ ألفًا و٣٧٦ تلقوا لقاح فيروس كورونا بمحافظة أسيوط
وزيرة الصحة: ٢٢ ألفًا و٣٧٦ تلقوا لقاح فيروس كورونا بمحافظة أسيوط
وزيرة الصحة: ٢٢ ألفًا و٣٧٦ تلقوا لقاح فيروس كورونا بمحافظة أسيوط
وزيرة الصحة: ٢٢ ألفًا و٣٧٦ تلقوا لقاح فيروس كورونا بمحافظة أسيوط
وزيرة الصحة: ٢٢ ألفًا و٣٧٦ تلقوا لقاح فيروس كورونا بمحافظة أسيوط

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