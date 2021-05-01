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عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

السبت 01/مايو/2021 - 09:33 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مقرب من محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف الأخير من الانضمام لقائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو. 

واستقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي، على ضم الشناوي في أولمبياد طوكيو صيف العام الجاري، حيث في حالة ضم الحارس للمنتخب الأولمبي لن يتمكن من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم حال وصول الأهلي للمباراة النهائية.

وقال مصدر مقرب من الشناوي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الشناوي يرغب في المشاركة مع المنتخب الأولمبي، ويتمنى أيضا قيادة المارد الأحمر في نهائي أفريقيا إذا وصل الفريق للمباراة النهائية، مؤكدا أن إدارة الكرة بالأهلي هي صاحبة القرار في حسم هذا الملف.

وأسفرت قرعة أولمبياد طوكيو 2021 عن تواجد منتخب مصر في المجموعة التي تضم اسبانيا والأرجنتين ومنتخب استراليا.

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