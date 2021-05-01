Advertisements

رئيس جنوب الوادي: الانتهاء من مستشفى صحة المرأة 22 فبراير 2022

السبت 01/مايو/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، في تصريحات خاصة، بشأن تأخر الانتهاء واستلام مشروع مستشفى صحة المرأة بجامعة جنوب الوادي.

وأكد الدكتور يوسف الغرباوي على ضرورة تحرى الدقة ومراجعة الجامعة فيما ينشر عنها وما يكتب او يقدم كشكاوى لأي جهة من جهات الدولة. الجامعة مؤسسة منضبطة وتعمل وفق اطر قانونيه تنظم كافة اعمالها والجامعة كذلك على استعداد دائما لتقبل أي شكاوى من أي جهة معنية.

وأشار "غرباوي" بان اسناد عملية مستشفى صحة المرأة، بجامعة جنوب الوادي، بدأت بعقد بتاريخ 792016، في عهد رئيس الجامعة السابق الدكتور عباس منصور وصدر لها في عهده امر تشغيل تبعها محضر استلام للموقع بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر عام 2016، وحدد لها مدة تنفيذ أصلية بلغت 36شهرا. تم صدور قرارين لمجلس الوزراء، أحدهما برقم (54) والاخر حمل رقم (79) تضمن كلاهما مد لمدة ستة أشهر في كل مره بأجمالي ١٢ شهر، عاما كاملا بقرار من مجلس الوزراء بسبب اختلاف اسعار الصرف.

ولفت رئيس الجامعة، انه تم عقب ذلك تم مد العملية لمدة ١١٤ يوم بسبب جائحة كرونا. ونظرا لطبيعة الاعمال الهندسية التي تمر بمراحل ومد أول من لأعمال متجاوزة عن ماورد بالمقايسة الأولية وكذلك بنود مستجدة بناء على الضرورية الفنية وطلبات الجهة الشاغلة قامت الجامعة بناء على استشارات من لجان متخصصة بالموافقة على مد ٦ أشهر وعشرة ايام نظير اعمال متجاوزة ومشاكل هندسية، ثم ٤٢ يوما اخرى لوجود اعمال مستجدة، ومد ثالث لمدة ٤ أشهر و١٣ يوم لأعمال متجاوزة.

وأكد "غرباوي" بان الجامعة لا تدخر جهدا في تنفيذ أي مشروعات من شانها خدمة آهالي محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر، مشيرا انه تولى رئاسة الجامعة وكان هذا المشروع متعثر بسبب مشكلات في اللوحات الهندسية ولولا تدخل منه لما وصلنا الى هذا الحجم من الانجاز وتحديد موعد للاستلام.

وزف رئيس الجامعة بشرى لأهالي جنوب الصعيد الانتهاء الكامل وتسليم المبني بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٢.

أخبار تهمك

كارتيرون يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف عن سبب حريق كنيسة مارمينا بالعمرانية

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يفتح باب الرحيل أمام الفهد الأسمر

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة الا ربع

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 4 ساعات

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يعطي الضوء الأخضر لرحيل هذا اللاعب

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة ينجح في الحصول على صفقة الساحر

منذ يوم

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 12 ساعة

"العليا للفيروسات" تصدم المواطنين بشأن أعراض الإصابة بـ كورونا في الموجة الثالثة (فيديو)

منذ يومين

عاجل - محمد شريف يوجه رسالة خاصة إلى نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:33 م

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

06:20 م

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

04:53 م

الأهلي يفتح باب الرحيل أمام الفهد الأسمر

09:30 م

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

05:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي