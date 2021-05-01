رئيس جنوب الوادي: الانتهاء من مستشفى صحة المرأة 22 فبراير 2022



وأكد الدكتور يوسف الغرباوي على ضرورة تحرى الدقة ومراجعة الجامعة فيما ينشر عنها وما يكتب او يقدم كشكاوى لأي جهة من جهات الدولة. الجامعة مؤسسة منضبطة وتعمل وفق اطر قانونيه تنظم كافة اعمالها والجامعة كذلك على استعداد دائما لتقبل أي شكاوى من أي جهة معنية.



وأشار "غرباوي" بان اسناد عملية مستشفى صحة المرأة، بجامعة جنوب الوادي، بدأت بعقد بتاريخ 792016، في عهد رئيس الجامعة السابق الدكتور عباس منصور وصدر لها في عهده امر تشغيل تبعها محضر استلام للموقع بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر عام 2016، وحدد لها مدة تنفيذ أصلية بلغت 36شهرا. تم صدور قرارين لمجلس الوزراء، أحدهما برقم (54) والاخر حمل رقم (79) تضمن كلاهما مد لمدة ستة أشهر في كل مره بأجمالي ١٢ شهر، عاما كاملا بقرار من مجلس الوزراء بسبب اختلاف اسعار الصرف.



ولفت رئيس الجامعة، انه تم عقب ذلك تم مد العملية لمدة ١١٤ يوم بسبب جائحة كرونا. ونظرا لطبيعة الاعمال الهندسية التي تمر بمراحل ومد أول من لأعمال متجاوزة عن ماورد بالمقايسة الأولية وكذلك بنود مستجدة بناء على الضرورية الفنية وطلبات الجهة الشاغلة قامت الجامعة بناء على استشارات من لجان متخصصة بالموافقة على مد ٦ أشهر وعشرة ايام نظير اعمال متجاوزة ومشاكل هندسية، ثم ٤٢ يوما اخرى لوجود اعمال مستجدة، ومد ثالث لمدة ٤ أشهر و١٣ يوم لأعمال متجاوزة.



وأكد "غرباوي" بان الجامعة لا تدخر جهدا في تنفيذ أي مشروعات من شانها خدمة آهالي محافظات جنوب الصعيد والبحر الأحمر، مشيرا انه تولى رئاسة الجامعة وكان هذا المشروع متعثر بسبب مشكلات في اللوحات الهندسية ولولا تدخل منه لما وصلنا الى هذا الحجم من الانجاز وتحديد موعد للاستلام.



وزف رئيس الجامعة بشرى لأهالي جنوب الصعيد الانتهاء الكامل وتسليم المبني بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٢.



قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، في تصريحات خاصة، بشأن تأخر الانتهاء واستلام مشروع مستشفى صحة المرأة بجامعة جنوب الوادي.