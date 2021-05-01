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القليوبية تسجل صفر إصابة بفيروس كورونا

السبت 01/مايو/2021 - 09:48 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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سجلت محافظة القليوبية، اليوم السبت، صفر إصابة بفيروس كورونا، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، حيث استقر عدد الإصابات منذ بدأ الجائحة وحتى اليوم بالقليوبية عند 15824 حالة.

واستقرت خريطة الإصابات اليوم على الأرقام التالية، مركز ومدينة الخانكة 1280، والعبور 213 حالة، والقناطر الخيرية 983، وبنها 4914 حالة، وشرق شبرا 1603 وغرب شبرا 1528 وشبين القناطر 1048، وطوخ 2088 وقليوب 1134 وقها 106 وكفر شكر 927.

من ناحية أخرى، قالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، في تصريحات، إن المستشفى استقبل اليوم 30 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه جرى صرف علاج كورونا لـ 10 منهم وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي.

وأضافت خليفة، أن المستشفى محتجز به حاليا 56 حالة، منهم 15 حالة بالعناية المركزة و41 بالقسم الداخلي.
وأوضحت أن جميع المرضى المحتجزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج، وأن المستشفى لا يعاني من أي نقص سواء في الأدوية أو المستلزمات.

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