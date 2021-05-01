القليوبية تسجل صفر إصابة بفيروس كورونا

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القليوبية تسجل صفر إصابة بفيروس كورونا
السبت 01/مايو/2021 - 09:48 م
محمد ضوه
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سجلت محافظة القليوبية، اليوم السبت، صفر إصابة بفيروس كورونا، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، حيث استقر عدد الإصابات منذ بدأ الجائحة وحتى اليوم بالقليوبية عند 15824 حالة.
واستقرت خريطة الإصابات اليوم على الأرقام التالية، مركز ومدينة الخانكة 1280، والعبور 213 حالة، والقناطر الخيرية 983، وبنها 4914 حالة، وشرق شبرا 1603 وغرب شبرا 1528 وشبين القناطر 1048، وطوخ 2088 وقليوب 1134 وقها 106 وكفر شكر 927.
من ناحية أخرى، قالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، في تصريحات، إن المستشفى استقبل اليوم 30 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه جرى صرف علاج كورونا لـ 10 منهم وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي.
وأضافت خليفة، أن المستشفى محتجز به حاليا 56 حالة، منهم 15 حالة بالعناية المركزة و41 بالقسم الداخلي.
وأوضحت أن جميع المرضى المحتجزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج، وأن المستشفى لا يعاني من أي نقص سواء في الأدوية أو المستلزمات.
واستقرت خريطة الإصابات اليوم على الأرقام التالية، مركز ومدينة الخانكة 1280، والعبور 213 حالة، والقناطر الخيرية 983، وبنها 4914 حالة، وشرق شبرا 1603 وغرب شبرا 1528 وشبين القناطر 1048، وطوخ 2088 وقليوب 1134 وقها 106 وكفر شكر 927.
من ناحية أخرى، قالت الدكتورة أمنية خليفة، مدير مستشفى بنها التعليمي، المخصص لعزل واستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، في تصريحات، إن المستشفى استقبل اليوم 30 حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، مضيفة أنه جرى صرف علاج كورونا لـ 10 منهم وإعطائهم تعليمات العزل المنزلي.
وأضافت خليفة، أن المستشفى محتجز به حاليا 56 حالة، منهم 15 حالة بالعناية المركزة و41 بالقسم الداخلي.
وأوضحت أن جميع المرضى المحتجزين بالمستشفى حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج، وأن المستشفى لا يعاني من أي نقص سواء في الأدوية أو المستلزمات.
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