نبروه بورصة الفسيخ تعلن انخفاض الأسعار والمبيعات بسبب كورونا ورمضان وتوقعات بعودة الإقبال على العيد



ومن ناحيته قال الدكتور احمد الغريب اخصائي التغذية العلاجية ان اكل الفسيخ عادة فرعونية توارثها المصريين منذ القدم والفسيخ وترتبط ارتباط وثيق بموسم وعيد شم النسيم وان اكل الفسيخ بشكل عام ليس فيه مشكلة مع مرعاة شرطين غايه في الاهمية وهما جودة وسلامة الفسيخ من حيث الصناعة والتخزين وشرط ان مراجعة الطبيب المعالج في لأصحاب الأمراض المزمنة كأمراض الضغط والقلب وغيرها من الأمراض التي تشترط علي اصحابها نظامًا غذائيا محددًا.



وأضاف" الغريب" ان الفسيخ كوجبة غذائية وان كانت منخفضة القيمة الغذائية لكنها عادة أصيلة عالية القيمة في نفوس المصريين توارثوها منذ آلاف السنين لذلك تحرص الدولة دائمًا علي مراقبة الاسواق وتكثيف الحملات في مثل هذا التوقيت من العام لمتابعة محلات بيع الفسيخ وتصنيعه والتأكد من مدي سلامته كما تقوم الدولة بإستعدادات خاصة في المستشفيات تحسبًا لأي طارئ قد يحدث لا قدر الله

مع اقتراب أعياد شم النسيم كل عام، تستعد مدينة نبروه الملقبة بقلعة صناعة الفسيخ بمصر، لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات، لشراء الوجبة الأساسية التي يحرص المصريين على تناولها في هذه المناسبة.وتشتهر مدينة نبروه بإنتاج فسيخ بجودة عالية، ويوجد بها العديد من محال الأسماك المملحة، وتعد قبلة المغرمين بهذا النوع من الأسماك.لكن اختلفت الطقوس هذا العام، نظرا لتزامن عيد شم النسيم خلال شهر رمضان المبارك، ما تسبب في ضعف الإقبال مقارنة بالأعوام الماضية.التقت "بوابة الفجر" بأحمد اليماني، أحد أحد بائعي الفسيخ بنبروه، وتوارث المهنة أبا عن جد، وقال إن الإقبال هذا العام ٧٠٪، نظرًا لعدم إقبال المواطنين على تناول الفسيخ أثناء الصيام، لما له من آثار جانبية بسبب كثرة الملح.وأضاف أن أسعار الفسيخ هذا العام في متناول الجميع، ويتراوح ما بين ٨٠ حتى ١٠٠ جنيهًا، حسب الحجم، لكن الجودة واحدة.وأوضح اليماني، أن هناك بعض المواطنون يحرصون على تناول الفسيخ في شهر رمضان، موضحا أنه يجب اتباع عدة تعليمات عند تناوله أثناء الصيام، منها تناوله بعد الإفطار بساعتين على الأقل، مع مشروب غازي أو كوب شاي، لكي لا يؤثر الملح على صيام اليوم التالي.وأشار الفسيخاني الشهير، إلى أن جودة الفسيخ يعتمد بشكل كامل على جودة السمك البوري، حيث يتم غسله وتركه لليوم التالي حتى يجف، ثم يوضع طبقة أسماك وطبقة ملح داخل كيس، وحفظه في مكان نظيف.وأكد اليماني أنه للحصول على فسيخ عادم الملح يتم تركه من ٦ ل٧ أيام، ومتوسط الملح نتركه من ١٠ حتى ١٥ يوما، كما يمكن تخزينه داخل الفريزر، وإخراجه قبل الأكل بساعات قليلة ليعود لطبيعته.وتابع أنه يتوقع زيادة إقبال المواطنين على شراء الفسيخ والأسماك المملحة بنهاية رمضان، حيث هناك من يحرص على تناوله في عيد الفطر.وأكد أنه يستقبل زبائن من كافة المحافظات، وعدد كبير من المشاهير يترددون على المحل، نظرًا لخبرته الطويلة في مجال تصنيع الفسيخ، وجودة منتجاته.