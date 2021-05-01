الحلقة الـ19 من "نسل الأغراب" شامية تعود لإبنها غفران

انتهت الحلقة قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الـ19 من مسلسل "نسل الأغراب"، ودارت الأحداث حول حديث "حسيب" إدوارد مع شقيقته "جليلة"مي عمر لأنه كان يظن أنها ستشعر براحة نفسية بعد اختيارها، لتخبره أنها شعرت بتعب شديد بعدما اختارت"عساف"، وأنها ذهبت إلى "غفران" أمير كرارة، واخبرها أنها تكذب على نفسها وعليه عندما أخبرته أنها فعلت ذلك من أجل أبنائها، ويطلب منها أن تبحث جيدًا داخل نفسها لتعرف الحقيقة، وعندما فعلت ذلك اكتشفت جيدًا أنها مازالت تحب "عساف"، وتنهار من البكاء، فيسألها إذا كان يستاهل ان تترك كل الدنيا من أجله ويتركها ويمشي.



يمر بكري وهو راكب سيارة نقل كبيرة على كمين الشرطة الذي يقف فيه "علي" دياب، ويقوم بتفتيش السيارة فيجدها مليئة بصناديق الذهب.



ثم يُفرج "عساف" عن "شامية" والدة "غفران "أحلام الجريتلي، وقبل أن يتركها يطلب منها أن تسامحه وتخبره أن ابنها هو من أجبره على حبسها طوال السنوات الماضية وأنها إذا كانت تريد أن تحاسب أحدًا فلا بد أن تحاسبه.



وبعدها تتجه لسرايا "غفران"، فتسالها خادمته "بارة" عن كيفية رجوعها لتخبره أن "عساف" من أطلق سراحها، وفي أثناء حديثها معها تعرف منها أن "جليلة" قد تركت "غفران"، وأنها قد اختارت "عساف"، فتسالها عما إذا كان ابنها قد ترك "غفران" أيضًا، فتخبره أنه يرفض الاعتراف بفكرة أنه والده، وأنه كان رافضًا لقرار "جليلة"، وبعد ذلك يعود "غفران" لسراياته ويجد والدته أمامه.



مسلسل "نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.