خلال ساعات.. الإعلان عن تخفيف عقوبة إمام عاشور

كشفت تقارير صحفية أن لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار عادل الشوربجي بصدد الاعلان عن تخفيف عقوبة إمام عاشور لاعب الزمالك بعد إعلان إيقافه في وقت سابق لمدة 12 مباراة وتغريمه 200 ألف جنيه بسبب اهانة رموز الأهلي.





وأشارت التقارير إلى أن هناك اتصالات هاتفية متبادلة بين المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة، وأعضاء اللجنة، للتشاور فيما يخص التظلم المقدم من الزمالك ضد عقوبات لجنة الانضباط ضد لاعبيه وفي مقدمتهم إمام عاشور.





وتسلم مسؤولو لجنة الاستئناف، التظلم المقدم من نادي الزمالك، وكذلك المذكرة المرسلة من النادي الأهلي للاعتراض على العقوبات والتأكيد على أنها لا تتناسب مع الواقعة التي ارتكبها لاعبي الزمالك، وأبرزهم إمام عاشور الذي قام بسبب رموز القلعة الحمراء.





ومن المنتظر أن تعقد لجنة الاستئناف جلسة خلال الساعات القادمة قبل الإعلان عن قرارها في هذا الملف، وهناك تجاه قوي داخل اللجنة لتخفيف العقوبة الموقعة على إمام عاشور لاعب الزمالك.



