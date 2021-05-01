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"قوات مكافحة الإرهاب"..بدء الحلقة الـ19 من "الاختيار2"

السبت 01/مايو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل "الاختيار2"، والمذاع على قناة "ON" في تمام الساعة الـ9 مساء.

وانتهت الحلقة السابقة من المسلسل بترصد رجال الأمن الوطني، ورجال مكافحة الإرهابي، للقبض على همام عطية، وسميت حلقة اليوم بـ"قوات مكافحة الإرهاب"

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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