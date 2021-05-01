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بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

السبت 01/مايو/2021 - 10:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدثت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن ملف الراحلين عن صفوف الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الراحلون عن ريال مدريد في الصيف

وأوضحت التقارير أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني، استقر على رحيل 6 أسماء عن صفوف الميرنجي في فترة الانتقالات الصيفية.

وتابعت التقارير أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الإسباني سيلجأ إلى تلك الخطوة ضمن الخطة الاستثمارية للإدارة المدريدية من أجل التعاقد مع عدد من الصفقات المهمة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكملت التقارير موضحة قائمة الراحلين عن صفوف ريال مدريد والتي ضمت كلا من: ( فرانشيسكو إيسكو، داني سيبايوس، تاكيفوسا كويو، إبراهيم دياز، بورحا مايورال، خيسوس فاليجو).

وفي سياق آخر، تعادل الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني بهدف لمثله أمام ضيفه تشليسي الإنجليزي ضمن إطار منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

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