عمرو أديب يكشف ماذا فعلت تركيا مع الإخوان بعد جلوسهم مع الحزب المعارض لأردوغان

قال الإعلامي عمرو أديب، إن جماعة الإخوان ليس لهم أمان، لافتا إلى أن عناصر الإخوان في تركيا ذهبت للحزب المعارض لأردوغان لمساندته ضد الرئيس التركي.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء السبت، "محمد بيه بتاع قسم الهرم في تركيا بعت جاب الإخوان، وقالهم انت واحد إخوان مالكش دعوة بالسياسة الداخلية التركية، هو أنتم فاكرين نفسكم أتراك"، مشيرا إلى أن الدول لا تسمح بمثل هذه التصرفات.



وتابع الإعلامي عمرو أديب، "الأتراك معندهمش الكلام ده.. تركيا دولة باطشة، ومش هيسمحوا ياللي الإخوان بيعملوه".

