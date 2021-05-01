Advertisements

ما حكم صلاة العيد في البيت مع الأسرة؟ دار الإفتاء تُوضح (فيديو)

السبت 01/مايو/2021 - 10:09 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
أوضح الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، حكم صلاة العيد في البيت مع الأسرة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.

وقال "الورداني" خلال تقديم برنامجه "ولا تعسروا" المذاع على "القناة الأولى المصرية" اليوم السبت: "صلاة العيد من السنن الذي إذا فاته الفرد أن يصليها جماعة يجوز له أن يصليها في البيت مع أسرته".

وأضاف "إحنا بنصليها في المساجد علشان كثرة الثواب، ولكن إذا تم صلاتها في البيت فهي صحيحة، وإذا أراد أحد ألا ينزل خوفًا من انتشار فيروس كورونا فيمكن صلاتها في البيت وسيحصل على ثوابها".

وفي سياق منفصل رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال مفاده كيف نعوض الاعتكاف في المساجد بالبيوت بسبب فيروس كورونا، مجيبًا أنه من كان مواظبا على الاعتكاف وحرم منه بسبب كورونا له نفس الأجر وكأنه اعتكف هذا العام.

وقال "علام" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت: "من تعود على الاعتكاف وكان مواظبًا على ذلك وجاء هذا العذر الذي منعنا من ارتياد المساجد بكثرة وكثافة في جماعات بسبب فيروس كورونا فإن أجره ثابت وكأنه يذهب الآن إلى المسجد وكأنه اعتكف".

وأضاف " ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والذكر يتنوع فالعمل في حد ذاته ذكر، فعندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ووجد عبدًا ملازما للمسجد فسأله من يعولك قال له أخي ينفق فقال له النبي أخوك أعبد منك، فالجوارح عندما تعمل تذكر الله ولذلك فالعمل هو ترجمة لهذا المعنى بقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم".

أخبار تهمك

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يفتح باب الرحيل أمام الفهد الأسمر

منذ ساعة و نصف

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 9 ساعات

رايولا يفجرها: ريال مدريد قادر على ضم مبابي وهالاند

منذ 35 دقيقة

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ يوم

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ نصف ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

منذ ساعة

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ 35 دقيقة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

09:33 م

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

10:01 م

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

06:20 م

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي