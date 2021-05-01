ما حكم صلاة العيد في البيت مع الأسرة؟ دار الإفتاء تُوضح (فيديو)

أوضح الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، حكم صلاة العيد في البيت مع الأسرة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.



وقال "الورداني" خلال تقديم برنامجه "ولا تعسروا" المذاع على "القناة الأولى المصرية" اليوم السبت: "صلاة العيد من السنن الذي إذا فاته الفرد أن يصليها جماعة يجوز له أن يصليها في البيت مع أسرته".



وأضاف "إحنا بنصليها في المساجد علشان كثرة الثواب، ولكن إذا تم صلاتها في البيت فهي صحيحة، وإذا أراد أحد ألا ينزل خوفًا من انتشار فيروس كورونا فيمكن صلاتها في البيت وسيحصل على ثوابها".



وفي سياق منفصل رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال مفاده كيف نعوض الاعتكاف في المساجد بالبيوت بسبب فيروس كورونا، مجيبًا أنه من كان مواظبا على الاعتكاف وحرم منه بسبب كورونا له نفس الأجر وكأنه اعتكف هذا العام.



وقال "علام" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "كتب عليكم الصيام" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت: "من تعود على الاعتكاف وكان مواظبًا على ذلك وجاء هذا العذر الذي منعنا من ارتياد المساجد بكثرة وكثافة في جماعات بسبب فيروس كورونا فإن أجره ثابت وكأنه يذهب الآن إلى المسجد وكأنه اعتكف".



وأضاف " ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والذكر يتنوع فالعمل في حد ذاته ذكر، فعندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد ووجد عبدًا ملازما للمسجد فسأله من يعولك قال له أخي ينفق فقال له النبي أخوك أعبد منك، فالجوارح عندما تعمل تذكر الله ولذلك فالعمل هو ترجمة لهذا المعنى بقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم".



