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عبد الفتاح الجريني يغني مع شرنوبي في بداية حلقة "خمس نجوم"

السبت 01/مايو/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
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وقع المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني ضيف الحلقه التاسعة عشر من برنامج " خمس نجوم " في تمام التاسعة مساءًا والذي يقدمه كلا من الشرنوبي، نور، غاده عادل

إفتتح شرنوبي الحلقة بشرح الذي سيحدث مع المطرب عبد الفتاح الجريني ، وقد ركب الجريني السيارة ظنًا منه أنهما سيدخلوا سباق السيارات فقام بغناء كلمات أبرز أغانيه الشهيره " أشوف فيك يوم" مع محمد الشرنوبي .

برنامج "خمس نجوم" يقدمه لاول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي .

الجدير بالذكر أن عبد الفتاح الجريني لديه العديد من الاغاني والالبومات التي حققت نجاحًا كبيرًا ومن أبرز الاغاني : أشوف فيك يوم ، خليني معاك

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