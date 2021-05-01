Advertisements

انتقام سائق توك توك| ماذا حدث داخل جراج حي العجوزة؟.. والمتهم ألقى زجاجات مولوتوف فجراً

السبت 01/مايو/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
ودع شاب عشريني العمر، طريق الحرام، الذي سلكه قبل سنوات، مقررًا توفير قوت يومه بطريقة مشروعة، خاصةً بعدما سبق اتهامه في قضيتين إحداهما سرقة.

عمل الشاب كـ" سائق توك توك"، بالمنطقة سكنه، بحي إمبابة شمالي محافظة الجيزة.. "شغال من بشتيل لـ عرابي"، لكنه معتاد مخالفة القانون، حيث أخذ يسير بمركبة التوك توك، بأماكن السير الغير محددة له، وخروجه إلى الشوارع الرئيسية.

الحظ لم يحالف سائق التوك توك طويلًا، وتمكنت قوات الأمن بالجيزة من ضبط مركبة التوك توك، لسيره في الشوارع الرئيسية، وعدم حيازته أوراق تفيد ملكيته لها.

تحفظت القوات على التوك توك داخل جراج حي العجوزة، لحين سداد قائده الغرامة المالية المقررة، لكن مخطط الشاب جاء بالانتقام، والحصول على التوك توك، دون دفع الغرامة.

عن ساعة الصفر، اتفق السائق مع اثنين من أصدقائه، على إشعال النيران في جراج الحي، وتوجهوا في تمام الساعة 4 فجرًا، إلى أعلى كوبري 15 مايو وألقى زجاجة مولوتوف على الجراج.

إندلعت النيران في سيارة قديمة " كهنة"، تابعة لإحدى شركات السياحة، لكن سرعة التعامل مع الحريق، منعت امتداده إلى باقي السيارات المركونة بالجراج، وتم السيطرة على الحريق.

شكل العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، ضم المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الوسط، وضباط الفرقة وقسم شرطة العجوزة، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة والإستعانة بالمصادر السرية، تبين وقوع مشادة كلامية بين مسؤولي جهاز سرفيس وشاب.

تمكن ضباط فريق البحث الجنائي المُشكل تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، من تحديد هوية الشاب، ومكانه، وتمكنت القوات تنسيقا مع ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، من القبض على المتهم، قبل مرور 24 ساعة على وقت الحريق.

محاولات عدة نفذها سائق التوك توك، لمماطلة فريق البحث الجنائي المكلف بكشف ملابسات الواقعة.. " يا بيه ضربوني وشتموا أمي"، معتقدا أن حيلته وإدعائه الكاذب لن يكشف أمره، لكن ما حدث جاء عكس تدبيره، وكشف أمره في النهاية.

وبتضييق الخناق على المتهم أرشد عن شريكيه في الجريمة، وتمكنت قوات الأمن من ضبطهما وبمواجهتهما أقرأ بما توصلت إليه التحريات.. "معملناش حاجة إحنا وقفنا معاه جدعنة"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهم اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.


أخبار تهمك

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 13 ساعة

كارتيرون يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

منذ ساعة

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و نصف

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ 33 دقيقة

رايولا يفجرها: ريال مدريد قادر على ضم مبابي وهالاند

منذ 38 دقيقة

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يفتح باب الرحيل أمام الفهد الأسمر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

09:33 م

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

10:01 م

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

06:20 م

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي