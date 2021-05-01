انتقام سائق توك توك| ماذا حدث داخل جراج حي العجوزة؟.. والمتهم ألقى زجاجات مولوتوف فجراً

ودع شاب عشريني العمر، طريق الحرام، الذي سلكه قبل سنوات، مقررًا توفير قوت يومه بطريقة مشروعة، خاصةً بعدما سبق اتهامه في قضيتين إحداهما سرقة.



عمل الشاب كـ" سائق توك توك"، بالمنطقة سكنه، بحي إمبابة شمالي محافظة الجيزة.. "شغال من بشتيل لـ عرابي"، لكنه معتاد مخالفة القانون، حيث أخذ يسير بمركبة التوك توك، بأماكن السير الغير محددة له، وخروجه إلى الشوارع الرئيسية.



الحظ لم يحالف سائق التوك توك طويلًا، وتمكنت قوات الأمن بالجيزة من ضبط مركبة التوك توك، لسيره في الشوارع الرئيسية، وعدم حيازته أوراق تفيد ملكيته لها.



تحفظت القوات على التوك توك داخل جراج حي العجوزة، لحين سداد قائده الغرامة المالية المقررة، لكن مخطط الشاب جاء بالانتقام، والحصول على التوك توك، دون دفع الغرامة.



عن ساعة الصفر، اتفق السائق مع اثنين من أصدقائه، على إشعال النيران في جراج الحي، وتوجهوا في تمام الساعة 4 فجرًا، إلى أعلى كوبري 15 مايو وألقى زجاجة مولوتوف على الجراج.



إندلعت النيران في سيارة قديمة " كهنة"، تابعة لإحدى شركات السياحة، لكن سرعة التعامل مع الحريق، منعت امتداده إلى باقي السيارات المركونة بالجراج، وتم السيطرة على الحريق.



شكل العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، ضم المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الوسط، وضباط الفرقة وقسم شرطة العجوزة، ومن خلال فحص كاميرات المراقبة والإستعانة بالمصادر السرية، تبين وقوع مشادة كلامية بين مسؤولي جهاز سرفيس وشاب.



تمكن ضباط فريق البحث الجنائي المُشكل تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، من تحديد هوية الشاب، ومكانه، وتمكنت القوات تنسيقا مع ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، من القبض على المتهم، قبل مرور 24 ساعة على وقت الحريق.



محاولات عدة نفذها سائق التوك توك، لمماطلة فريق البحث الجنائي المكلف بكشف ملابسات الواقعة.. " يا بيه ضربوني وشتموا أمي"، معتقدا أن حيلته وإدعائه الكاذب لن يكشف أمره، لكن ما حدث جاء عكس تدبيره، وكشف أمره في النهاية.



وبتضييق الخناق على المتهم أرشد عن شريكيه في الجريمة، وتمكنت قوات الأمن من ضبطهما وبمواجهتهما أقرأ بما توصلت إليه التحريات.. "معملناش حاجة إحنا وقفنا معاه جدعنة"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأحالهم اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة لتولى التحقيق.





