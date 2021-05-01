Advertisements

تصفية همام عطية.. أحداث الحلقة الـ19 من "الاختيار2"

السبت 01/مايو/2021 - 10:13 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل "الاختيار2"، والمذاع على قناة "ON" في تمام الساعة الـ9 مساء.

وشهدت الحلقة تعاون قوات مكافحة الإرهاب، وقوات الأمن الوطني، لتصفية الإرهابي همام عطية، داخل منزله حيث أغلقو أنوار المنطقة، وفجرو باب منزله وقتلوه أثناء محاولة هروبه.

وشهدت الحلقة مشاهد حقيقية من المتفجرات التي كان يخزنها همام عطية "محمد علاء" داخل منزله.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

همام عطية الفجر اخبار الفجر الفني ا اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

منذ ساعة

كارتيرون يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 9 ساعات

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ 35 دقيقة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ نصف ساعة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ يوم

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

رايولا يفجرها: ريال مدريد قادر على ضم مبابي وهالاند

منذ 35 دقيقة

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يفتح باب الرحيل أمام الفهد الأسمر

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 13 ساعة

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بدون فواصل إعلانية"..بدء الحلقة الخامسة من "الاختيار2""

زكريا يونس يقبض على أحد قادة عناصر الإخوان..الحلقة الـ11 من "الاختيار2"

"عرب شركس"..بدء الحلقة الـ15 من "الاختيار2"

الإرهابي همام عطية يتخذ شقة جديدة لتخزين المتفجرات.. الحلقة الـ17 من "الاختيار2"

"همام عطية"..بدء الحلقة الـ18 من مسلسل "الاختيار2"

البدء في الوصول لـ"همام عطية".. أحداث الحلقة الـ18 من "الاختيار2"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

09:33 م

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

10:01 م

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

06:20 م

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي