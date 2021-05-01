تصفية همام عطية.. أحداث الحلقة الـ19 من "الاختيار2"

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل "الاختيار2"، والمذاع على قناة "ON" في تمام الساعة الـ9 مساء.



وشهدت الحلقة تعاون قوات مكافحة الإرهاب، وقوات الأمن الوطني، لتصفية الإرهابي همام عطية، داخل منزله حيث أغلقو أنوار المنطقة، وفجرو باب منزله وقتلوه أثناء محاولة هروبه.



وشهدت الحلقة مشاهد حقيقية من المتفجرات التي كان يخزنها همام عطية "محمد علاء" داخل منزله.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



