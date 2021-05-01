محمد سامى: مي عمر نجحت لأنها شخصية محترفة ونجاح مسلسل لؤلؤ بسبب موهبتها



قال المخرج محمد سامي، إن الفنانة مي عمر شخصية محترفة جدا، مضيفا:" الناس قالت إن مي عمر نجحت عشان محمد سامي جوزها وده أمر مش صح".







وأضاف محمد سامي في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " العرافة "المذاع على قناة " المحور": "مسلسل لؤلؤ كان أول بطولة مطلقة لـ مي عمر وحقق نجاحا في الوطن العربي كله وهذا نجاح بسبب موهبتها ".







وتابع محمد سامي: " ناس كتير كان لديها معارف ولم تحقق نجاحات بسبب عدم امتلاكها موهبة ".







وأكمل محمد سامي: " الجمهور العادي يختلف عن من يكتب وينتقد على السوشيال ميديا والانترنت".



