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إقامة قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد وسط الإجراءات الإحترازية (صور)

السبت 01/مايو/2021 - 10:18 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أقيم مساء اليوم قداس عيد القيامة المجيد بجميع كنائس الأقباط الأرثوذكس بمحافظة بورسعيد، وسط إجراءات إحترازية مشددة تماما ومنع تواجد للمصليين من شعب الكنيسة المسيحيين وإقتصار القداس على كهنة كل كنيسة والشمامسة وذلك في ضوء التصدي لإنتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهدت كنيسة الأنبا بيشوي الكائنة بميدان المنشية ببورسعيد والتابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمحافظة إقامة القداس، والذي ترأسه كهنة الكنيسة القمص بولا سعد وكيل المطرانية وكاهن الكنيسة، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمي، بجانب شمامسة الكنيسة من الأطفال والشباب.


وشهدت الشوارع المحيطة بالكنيسة حالة من الاستنفار الأمني المكثف من رجال الأمن تحسبا لأي شئ،كما تم إغلاق الشوارع المؤدية لكنيسة الأنبا بيشوي وجميع كنائس المحافظة، وتم التأكد من هوية جميع الحضور، مع إستمرار حالة الإستنفار الأمني من قبل القداس وأثنائه وحتى الإنتهاء من القداس تماما.


وعلى جانب أخر تم قياس درجة الحرارة لكل الشمامسة والمتواجدين داخل كنيسة الأنبا بيشوي، وإرتدي الجميع الكمامات، وتم التشديد على إرتداء الكمامات أثناء التواجد في الكنيسة.
كما شهدت الكنيسة قبل إقامة القداس تعقيم شامل لجميع أرجائها حرصا على صحة الجميع للتصدي لإنتشار فيروس كورونا المستجد.


ومن جانبه توجه القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد بالتهنئة للجميع بمناسبة عيد القيامة المجيد داعيا الله أن يرفع عن مصرنا الغالية الوباء والبلاء وأن يحمي الجميع من ذلك الفيروس اللعين.


وأكد القس أرميا بأن الإيبراشية ببورسعيد تعتذر عن إستقبال المهنئين بعيد القيامة المجيد نظرا للظروف الحالية، طالبا من الله أن يحفظ الجميع وأن يعم السلام.
إقامة قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد وسط الإجراءات الإحترازية (صور)
إقامة قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد وسط الإجراءات الإحترازية (صور)
إقامة قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد وسط الإجراءات الإحترازية (صور)
إقامة قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد وسط الإجراءات الإحترازية (صور)
إقامة قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد وسط الإجراءات الإحترازية (صور)
إقامة قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد وسط الإجراءات الإحترازية (صور)
إقامة قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد وسط الإجراءات الإحترازية (صور)
إقامة قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد وسط الإجراءات الإحترازية (صور)
إقامة قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد وسط الإجراءات الإحترازية (صور)
إقامة قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد وسط الإجراءات الإحترازية (صور)

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