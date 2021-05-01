الفن التشكيلي في حالات قمرية للدكتورة وفاء ياديس



انطلق منذ قليل معرض ( حالات قمرية ) للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس وهو من معارض آرت سيكولوجى التى أطلقتها الفنانة على قناة تحت تطبيقات لمدرسة فنية جديدة أطلقتها الفنانة فبراير الماضى باسم آرت ميتافيزكس وفيه مستويات مختلفة من إعادة بناء إبداع فنى تشكيلى تجريدى حديث بمعادلات علوم ميتافيزيقا اللون والخط لتكوين لوحات تؤثر فى التكوين الإنساني على مستويات سيكولوجية لراحة وتوازن الحالة العقلية والنفسية للمتلقى.



ويأتى معرض (حالات قمرية ) بتكوينات لونية ضوئية لخلايا وعظام المرأة وحالة الأمومة فى ضوئيات روحانية للجنين بأول دقة قلب مما يجذب المتلقّى للحالة الجنينية للإنسان والتركيز على سمو الحالة الإبداعية الربانية فيها.



وتقول الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس، إن النظر للوحات (حالات قمرية) يضيف نوع من التناغم النفسى والتذكير بمراحل النشأة الأولى للإنسان الذى يؤثر على الحالة النفسية للمتلقى وينتج موجات من الثبات والهدوء، كما تعمل المجموعة اللونية للمعرض على التفاعل مع مراكز البهجة والفرح، وتأتى التشكيلات الضوئية بأحاسيس روحانية ربانية تأخد العقل إلى مراكز التأمل والتوازن النفسى.



تخرجت الفنانة التشكيلية وفاء ياديس من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان وحصلت على الدكتوراة من الولايات المتحدة الأمريكية وهى عضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى بالولايات المتحدة وعضو نقابة الفنانين التشكيليين وممارس دولى مجاز من جامعة سيدونا بالولايات المتحدة للعلاج بعلوم الميتافيزيقا.