محمد سامي عن أزمة تتر "نسل الأغراب": أنغام أصرت على لحن معين ورفضته



قال المخرج محمد سامي، إن المطربة أنغام نجمة كبيرة وحققت نجاحا كبيرا، لكنه عاتب عليها بسبب تصريحاتها حول تتر مسلسل نسل الأغراب، موضحًا: "أنا اخترتها واتبسطت إن التتر يتغنى بصوتها وصوتها جميل، واتفقنا إننا عندنا رباعيات والتتر مش أغنية في ألبوم لأنها أغنية مرتبطة بالدراما، وده كان الخلاف على أغنية التتر بيننا".



وأضاف سامي في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "أغنية أنغام مكنتش شبه المسلسل وقلت لأنغام أنا مش مرتاح للأغنية وحاولت أبلع الأغنية من وجهة نظر احترامي لتاريخ أنغام، وأخر مرة قالت لي يا هغني الأغنية يا مش هتغني، وبعت لها رسالة طويلة جدا وقلت لها إني نفسي متسيبش المسلسل".





وتابع: "بعت رسالة طويلة لأنغام وقلت لها يا ريت نغير الأغنية وبعت للشاعر أمير طعيمة، فرفضت وزعلت مني، وملحن الأغنية كان وليد سعد، وكنت عاوز الأغنية شبه أغنية هموم جبلين كانت لحن وليد سعد وهي أغنية جبل الحلال.. أمير طعيمة كتب كلمات وصفت المسلسل كأنه

اتفرج على التلاتين حلقة، وطلبت منها إننا نعمل لحن تاني، لكن هي رفضت إن اللحن يتغير وقبلت اعتذارها عن العمل وكنت متضايق جدا".



وواصل: "بعد ما الموضوع خلص بمنتهى الاحترام صحيت الصبح لقيت أكتر من خبر إن أنغام اعتذرت عن تتر نسل الأغراب، فاتضايق جمهور فريق العمل المشارك في المسلسل وحصلت حاجات مش حلوة على النت، وبدأ الناس يقولوا إن المسلسل هو اللي اعتذر.. أنغام عملت لي آن فولو على انستجرام".





