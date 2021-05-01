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محمد سامي: أكثر حد ظلمني هي الفنانة غادة عبد الرازق .. ومدير إنتاج نصب عليا فى ٥٠٠ الف دولار

السبت 01/مايو/2021 - 10:24 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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قال المخرج محمد سامي أن عدد كبير قاموا بخيانته، لافتا إلى أن أكثر أشخص قام بخيانته هو مدير إنتاج، مشيرا إلى انه قام بالنصب عليه في 500 الف دولار.

وأضاف المخرج محمد سامي خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج العرافة المُذاع على قناة المحور أن اكثر من ظلمه هي الفنانة غادة عبدالرازق، بدون الدخول في تفاصيل.

وكشف المخرج محمد سامي عن سر نجاحه، قائلا” أنه إنسان عصبي وحريص على إخراج أعمالة الفنية بشكل جيد، موضحا أن معظم خلافاته حدثت بسبب امور متعلقة بالعمل وليس بحياته الشخصية.

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