عمرو أديب: تصريحات شيخ الأزهر "تريند".. وتوجه جديد

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر "تريند رقم 1"، مشيرا إلى أن الناس متوقفة أمام تصريحات "الطيب" عن تجديد الخطاب الديني بمزيد من الإعجاب والاستغراب.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء السبت، إلى أن من يتابع تصريحات شيخ الأزهر يجد أن هناك كلام جديد عن تجديد الخطاب الديني، مضيفا أن البعض يردد أن تصريحاته عن التجديد ليست معتادة، حيث انقسم الناس في مصر إلى قسمين ويرى البعض أنها رؤية جديدة، والقسم الآخر يرى أنها توجه جديد.



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قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر الشريف، إن هناك موروثات ليست من الدين ولا من الشريعة تتسلط على حياة الناس، وتتحكم في تصرفاتهم، وبخاصة في مجال المرأة ومجال الاجتماع بشكل عام.



وأشار "الطيب"، خلال برنامجه "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن المفارقات الاجتماعية لا نجد لها تفسيرا لا على مستوى الشريعة ولا على مستوى الرقي الإنساني، مضيفا أن من الظلم بل من الجهل الفاضح محاسبة الشريعة بما لا نجده في توجيهاتها وأحكامها.



وأضاف أن أخطر ما يواجه تجديد الخطاب الديني هو وجود فتاوى عتيقة لم تعد تنفع المسلمين اليوم، والترويج لفتاوى ماجنة تصدر عادة إما من جهلاء بالإسلام يقومون بدور معين مرسوم لتشويه مقدسات المسلمين، إما من منتسبين للعلم ولكن يهون عليهم بيعه في سوق المنافع.

