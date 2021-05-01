محمد سامي يعتذر لمغني أردني: "عملت له كليب وحش وأنا صغير.. ومستعد أعمل له حاجة جديدة على حسابي"

كشف المخرج محمد سامي سر نجاحه، قائلا إنه عصبي ويحرص على أن يخرج الأعمال الفنية التي يخرجها بأفضل شكل: "بحب الشغل يطلع صح أوي ومعظم خلافاتي اللي حصلت في حياتي كان لها علاقة بالشغل وملهاش علاقة بحياتي الشخصية، وفي سن معين طريقة التعبير عن الخلاف مش مدروسة، والواحد اتعلم".



وحول أبرز واقعة تعرض فيها للخيانة في الوسط الفني قال سامي، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، الذي يعرض عبر شاشة "المحور": "أكتر حاجة كانت مع مدير إنتاج، كنت بصور فيديو كليب لمطرب مهم جدا في دولة عربية، ورحت أنا والمطرب الصبح ملقتش تصوير، أخد الفلوس ومشي، وكل حاجة كانت راحت.. أخد 500 ألف دولار ومشي".



وعما إذا قام بخيانة أي جهة من الوسط الفني، قال سامي: "الموضوع ده بيتعبني نفسيا طول الوقت، عملت deal مع شركة أردنية كانت تنتج لـ3 مطربين مكنوش مطربين، وكنت هخرج لهم فيديو كليبات، وكان في أغنيتين عاجبيني وأغنية مش عاجباني فعملت أغنيتين حلوين أوي، والتالت عملت له فيديو كليب وحش أوي مكنتش مقتنع باللي بيغنيه ولا مقتنع بيه.. الفيديو كليب كان وحش بتقصير، والمغني اسمه عامر وحسيت إنه ظلمته ومكنتش أقصد ومستعد أصلح الغلطة وأعمل له فيديو كليب على حسابي".



ويعد برنامج "العرافة" امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.