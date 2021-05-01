Advertisements

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لموقعة بيراميدز

السبت 01/مايو/2021 - 10:26 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي
Advertisements
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعدادات لمواجهة بيراميدز المقرر لها في التاسعة مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق لمباراة بيراميدز بعد قليل.

ويدخل الفريق في معسكر مغلق بعد التدريبات في أحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الذي سيقام عليه لقاء الزمالك وبيراميدز.

وكان الزمالك قد تعادل في مباراته الماضية أمام المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامة عشر من الدوري المصري.

أخبار تهمك

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ 34 دقيقة

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ نصف ساعة

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و نصف

الأهلي يفتح باب الرحيل أمام الفهد الأسمر

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 13 ساعة

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

رايولا يفجرها: ريال مدريد قادر على ضم مبابي وهالاند

منذ 34 دقيقة

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ يوم

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

منذ ساعة

كارتيرون يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

09:33 م

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

10:01 م

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

06:20 م

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

04:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي