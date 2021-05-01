الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لموقعة بيراميدز

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته في التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعدادات لمواجهة بيراميدز المقرر لها في التاسعة مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.





ومن المنتظر أن يعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الفريق لمباراة بيراميدز بعد قليل.





ويدخل الفريق في معسكر مغلق بعد التدريبات في أحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الذي سيقام عليه لقاء الزمالك وبيراميدز.





وكان الزمالك قد تعادل في مباراته الماضية أمام المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامة عشر من الدوري المصري.



