عاجل - حسم موقف محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو









حصل شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على الضوء الأخضر بشأن انضمام محمد صلاح نجم نادي ليفربول، إلى صفوف الفراعنة في أولمبياد طوكيو.





حيث كشف مصدر مطلع، أن محمد صلاح أبلغ شوقي غريب بأنه سيسعى أيضًا لإقناع الجهاز الفني لنادي ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب بهذه الخطوة.





وتابع المصدر، أنه تأكد أيضًا انضمام محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتواجد ضمن قائمة الفراعنة خلال البطولة.





وأشار المصدر، أن المقعد الثالث يتم المفاضلة بين أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، ومحمود حمدي "الونش" مدافع نادى الزمالك.





ويسعى شوقي غريب لضم مدافع قوي لتدعيم الخط الخلفي، خصوصًا فى ظل قوة الأندية بمجموعة مصر وتحديدًا فى الخط الأمامي.



