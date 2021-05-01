الحزن يسيطر على "الاختيار2" عقب وفاة هادي الجيار

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل "الاختيار2"، والمذاع على قناة "ON" في تمام الساعة الـ9 مساء.



وتوفى والد يوسف الرفاعي، وهو الفنان هادي الجيار، كما شهد المسلسل جنازته، ولكن لم يتم إجراء عزاء، وحزن عليه "الرفاعي" كثيرا وقرر الجلوس مع صديق والده حيث لا يقدر على التواجد في المنزل بدون والده.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



