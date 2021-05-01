Advertisements

الحزن يسيطر على "الاختيار2" عقب وفاة هادي الجيار

السبت 01/مايو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل "الاختيار2"، والمذاع على قناة "ON" في تمام الساعة الـ9 مساء.

وتوفى والد يوسف الرفاعي، وهو الفنان هادي الجيار، كما شهد المسلسل جنازته، ولكن لم يتم إجراء عزاء، وحزن عليه "الرفاعي" كثيرا وقرر الجلوس مع صديق والده حيث لا يقدر على التواجد في المنزل بدون والده.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوسف الرفاعي هادي الجيار الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

الأهلي يفتح باب الرحيل أمام الفهد الأسمر

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 13 ساعة

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ نصف ساعة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و نصف

رايولا يفجرها: ريال مدريد قادر على ضم مبابي وهالاند

منذ 34 دقيقة

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

منذ ساعة

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 9 ساعات

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ 34 دقيقة

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ يوم

موضوعات متعلقة

هادي الجيار يفاجئ الجمهور بدوره في "الاختيار 2" قبل وفاته

إهداء مسلسل "الاختيار 2" للفنان الراحل هادي الجيار

أسماء أبو اليزيد تتعرض لمأزق بسبب عناصر الإخوان

نقل هادي الجيار إلى المستشفى قبل وفاته

بعد قليل.. الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار 2"

أحمد مكي يعترف لـ أسماء أبو اليزيد بحبه ويقرر خطبتها في "الاختيار 2"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

09:33 م

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

10:01 م

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

06:20 م

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي