نجم مانشستر سيتي يقاطع وسائل التواصل الاجتماعي

شارك الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في حملة واسعة لمقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي من أجل محاربة العنصرية وخطاب الكراهية في كرة القدم.





ونشر رياض محرز "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، قال فيها: "سنقوم بإيقاف تشغيل منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا من الساعة الثالثة مساء يوم الجمعة 30 أبريل وحتى (23:59) من مساء الاثنين 3 مايو، ردا على الإساءة المستمرة عبر الإنترنت".





وسيقاطع محرز منصات التواصل الاجتماعي الثلاث، "فيسبوك وتويتر وإنستغرام"، طوال هذه المدة التزاما بدوره الأخلاقي في محاربة العنصرية وخطاب الكراهية في كرة القدم، ويفوق عدد متابعي النجم الجزائري 15 مليون شخص.





وبادرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ومختلف الأندية الأخرى في مختلف الدرجات والهيئات الكروية الإنجليزية، بحملة لمقاطعة لكل منصات التواصل الاجتماعي، وانضمت إليها اتحادات أخرى مثل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غيره وشخصيات عالمية مثل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، وغيره.



