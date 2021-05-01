عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

تعرض نادي ريال مدريد الإسباني لضربة موجعة قبل مواجهة تشيلسي الإنجليزي في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.





وتعرض الدولي الفرنسي رافائئل فاران لإصابة قوية أمام أوساسونا، حيث اضطر على آثرها لمغادرة المباراة ونزول زميله ناتشو بدلًا منه.





وتشير التقارير الأولية بأن فاران يُعاني من إصابة قوية على مستوي ساقه اليمني، حيث من المتوقع غيابه عن مواجهة تشيلسي المقبلة في دوري أبطال أوروبا.





ويتخلف ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 74 نقطة بنقطتين عن جاره أتليتيكو قبل أخر خمس جولات من الموسم، وذلك على ضو نتيجة مباراة ريال مدريد الجارية ضد أوساسونا حيث يتقدم الفريق الملكي بهدف نظيف حتي الآن.



