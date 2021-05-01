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الشرنوبي يقتل شخص بالخطأ في "خمس نجوم" والجريني يدافع

السبت 01/مايو/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
آية عبدالعزيز
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وقع المطرب عبد الفتاح الجريني ضحية الحلقة التاسعة عشر من " خمس نجوم " في تمام التاسعة مساءًا والذي يقدمه كلا من الشرنوبي، نور، غاده عادل


خدع محمد الشرنوبي المطرب عبد الفتاح الجريني بأنه قتل شخصًا بالخطأ أثناء سباق السيارات ، فقام الجريني بالدفاع عنه عندما جاء أحد أقارب الشخص لينتقم منه

برنامج "خمس نجوم" يقدمه لاول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي .

الجدير بالذكر أن عبد الفتاح الجريني هو مطرب مغربي درس في معهد الموسيقي ، لديه العديد من الاغاني والالبومات التي حققت نجاحًا كبيرًا ومن أبرز الاغاني : أشوف فيك يوم ، خليني معاك ومن أبرز البوماته : 3 كلمات ، يخسارتك

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