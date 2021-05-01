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تحديد موعد زواج عاليا ويوسف الرفاعي..أحداث الحلقة الـ19 من "الاختيار2"

السبت 01/مايو/2021 - 11:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة الـ19 من مسلسل "الاختيار2" الكثير من الأحداث حيث حاول صديق والد يوسف الرفاعي إقناعه بالزواج عقب وفاء والده.


ودار بينهم حديث مؤثر حيث تفاجأ يوسف الرفاعي بترك والده أملاك له غير الكتب قائلا: "ساب سيرة تسوى الدنيا كلها..فات شهر عدو عليا كانهم سنة"، ورد عليه صديق والده قائلا: "اوعا تصدق إني كنت بروح لقرايبي أنا كنت بقول كده علشان ميفتكرش إني مليش حد غيره".

وقرر يوسف الرفاعي الزواج من عاليا، حيث حدد موعد حفل الزفاف والذي من المقرر أن يكون غير صاخب.


مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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