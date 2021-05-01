البابا تواضروس: الرئيس السيسي هنأنا بالعيد كعادته.. وأرسل برقيات للأقباط بالخارج

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة إلى جموع الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد حسب التقويم الشرقي في مصر وخارجها.



وقال "البابا تواضروس" في كلمته خلال عظة عيد القيامة والتي أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "أشكر الرئيس السيسي الذي هنأنا بالعيد وأرسل برقية تهنئة رقيقة كعادته في كل عيد وأرسل برقيات تهاني لكل الأقباط المصريين الموجودين في بلاد الخارج".



كما وجه الشكر إلى المستشار حنفي الجبالي والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي اتصل تليفونيًا في مكالمة رقيقة وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والمسئولين.

