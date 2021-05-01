بالأسماء.. مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن سترلينج لضم «الساحر والجزار»

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي مستعد للتخلي عن نجمه الإنجليزي رحيم سترلينج في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وأكد موقع Football Insider البريطاني أن مانشستر سيتي مستعد لبيع سترلينج من أجل تمويل الصفقات الجديدة في الصيف المفبل.





وأفاد الموقع البريطاني بأن مانشستر سيتي يرغب في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني والإنجليزي جاك جريليش نجم خط وسط أستون فيلا الإنجليزي.





وأشار الموقع البريطاني إلى أن سترلينج البالغ من العمر 25 عاماً ارتبط بالرحيل عن صفوف مانشستر سيتي بعد تراجع دوره مع السيتزنز علماً بأن ريال مدريد الإسباني يعتبر من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد معه.



