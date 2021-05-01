موسيماني يستعيد نجم الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة

قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم المغربي بدر بانون مدافع الفريق، إلى قائمة الفريق المتجهة لمواجهة غزل المحلة بالدوري العام.





وغاب بانون عن مواجهتي فريقه ضد المصري والجونة، بأوامر من الجهاز الفني، بسبب شكواه من إجهاد عضلي مما ادي إلي استبعاده في أخر مباراتين بالدوري.





وأصبح بانون، جاهز بشكل تام، بعدما تحسنت إصابته لدرجة كبيرة، وسوف يشارك في المران الجماعي والمقرر إقامته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.





ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره غزل المحلة، مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



