Advertisements

موسيماني يستعيد نجم الأهلي قبل مواجهة غزل المحلة

السبت 01/مايو/2021 - 11:00 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
Advertisements
قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضم المغربي بدر بانون مدافع الفريق، إلى قائمة الفريق المتجهة لمواجهة غزل المحلة بالدوري العام.

وغاب بانون عن مواجهتي فريقه ضد المصري والجونة، بأوامر من الجهاز الفني، بسبب شكواه من إجهاد عضلي مما ادي إلي استبعاده في أخر مباراتين بالدوري.

وأصبح بانون، جاهز بشكل تام، بعدما تحسنت إصابته لدرجة كبيرة، وسوف يشارك في المران الجماعي والمقرر إقامته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ومن المنتظر أن يواجه الأهلي نظيره غزل المحلة، مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني ا موسيمانى غزل المحلة الاهلي

أخبار تهمك

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ يوم

الأهلي يفتح باب الرحيل أمام الفهد الأسمر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

كارتيرون يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 9 ساعات

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 13 ساعة

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ 39 دقيقة

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ 35 دقيقة

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

رايولا يفجرها: ريال مدريد قادر على ضم مبابي وهالاند

منذ 39 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

09:33 م

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

10:01 م

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

06:20 م

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي