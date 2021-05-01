Advertisements

ريال مدريد يتخطي أوساسونا ويواصل صراعه على لقب الليجا

السبت 01/مايو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
Advertisements
أفلت ريال مدريد من كمين ضيفه أوساسونا وخطف فوزا ثميناً بهدفين دون رد يوم السبت في المرحلة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم ليواصل المطاردة مع أتلتيكو مدريد على صدارة جدول المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى سجل المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو هدف التقدم للفريق الملكي في الدقيقة 76 ، وفي الدقيقة 80 سجل الريال هدفه الثاني في المباراة بتوقيع البرازيلي الآخر كاسيميرو.

وانفرد الريال بالمركز الثاني بفارق ثلاث نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثالث ، والذي يلتقي فالنسيا يوم الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

ودفع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال بتشكيلة غاب عنها بعض العناصر الأساسية للفريق مثل الألماني توني كروس ، وذلك لمنح هذه العناصر بعض الراحة قبل مباراة الإياب المرتقبة أمام تشيلسي الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ورفع الريال رصيده إلى 74 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد المتصدر ، والذي فاز على إلتشي 1 - صفر أيضا في مباراة أخرى بنفس المرحلة. فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 40 نقطة في المركز الحادي عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي له في المسابقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد برشلونة أتلتيكو

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و نصف

الأهلي يفتح باب الرحيل أمام الفهد الأسمر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ يوم

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الاشتراطات البنائية الجديدة في محافظة القاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ 35 دقيقة

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 5 ساعات

رايولا يفجرها: ريال مدريد قادر على ضم مبابي وهالاند

منذ 39 دقيقة

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

فرمان جديد من موسيماني في الأهلي

منذ 39 دقيقة

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يُقرر طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

أتلتيكو يهزم إسبانيول ويواصل الضغط على برشلونة في الليجا

أهداف مباراة الريال ضد أوساسونا في مسابقة الدوري الإسباني (2-0)

الريال ضد أوساسونا.. زيدان يعتمد على الشباب لاحتلال صدارة الدوري الإسباني

الدوري المكسيكي.. كروز ازول يقفز للصدارة وتولوكا يواصل المطاردة

سانتوس يفلت بنقطة التعادل أمام ساو باولو في الدوري البرازيلي

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني.. صدارة مدريدية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

09:33 م

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

10:01 م

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

06:20 م

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي