البابا تواضروس: 10% فقط سعة الحضور بالكاتدرائية في احتفالية عيد القيامة بسبب كورونا

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن احتفالية عيد القيامة المجيد اقتصر هذا العام على عدد محدود من المهنئين بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.



وقال "البابا تواضروس" في كلمته خلال عظة عيد القيامة والتي أذاعتها فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت: "إن كانت هذه الجائحة قد عطلت الكثيرين عن الحضور كما هو معتاد، فقد تلقينا التهاني من جميع أحبائنا في كل قطاعات الدولة المصرية ونشكرهم على محبتهم".



وأضاف "اكتفينا بعدد 10% من سعة الكنيسة الكاتدرائية لكي نستمر في إقامة احتفالية عيد القيامة المجيدة، ونشكر الله انه أعطانا هذه النعمة في هذه الكاتدرائية المباركة، القيامة هو عيد الأعياد وفرح الأفراح وهو أساس إيمانا وحياتنا وبدون القيامة لم تكن توجد الكنيسة المسيحية أو المسيحية أصلا".



وتابع "القيامة عمل وحدث ليس هو حدث ماضي أو تاريخ ولكنه حالة مستمرة وتاريخ قادر على الدوام، اختلاف مواعيد عيد القيامة بين الشرق والغرب يرجع إلى اختلاف التقويم المستخدم فالاختلاف هو في التقويم وليس في العقيدة، احتفالنا يستمر لمدة خمسين يومًا نسميها الخماسين المقدسة وهي بمثابة يوم أحد طويل".





