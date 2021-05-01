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جهاد جريشة يدير قمة الأهلي وغزل المحلة في الدوري
السبت 01/مايو/2021 - 11:02 م
علي نبوي
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الزمالك أمام نظيره بيراميدز والمقرر إقامتها مساء غد الأحد في قمة مباريات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.
وأسندت اللجنة إدارة المباراة لطاقم تحكيم مكون من :-
جهاد جريشة (حكم ساحة)
عمر فتحي (حكم مساعد)
شهاب راشد (حكم مساعد)
سامح حسن (حكم رابع)
محمد الصباحي (حكم فيديو)
محمود أبو الرجال (مساعد حكم فيديو)
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