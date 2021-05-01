Advertisements

إغلاق شارع كاتدرائية الانبا شنودة بالغردقة أمام الحركة المرورية وتحويلها لشوارع بديلة أثناء أداء قداس عيد القيامة

السبت 01/مايو/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
فرضت الأجهزة الامنية بالبحرالأحمر، حرم أمن بمحيط الكنائس والأديرة، ومنع ترك السيارات والدراجات البخارية بداخله، تفعيلا للخطة الأمنية الخاصة بتأمين صلاة قداس عيد القيامة المجيد.

وتم إغلاق شارع كاتدرائية الانبا شنودة بالغردقة أمام الحركة المرورية وتحويلها لشوارع بديلة أثناء أدء الصلوات بالكنيسة.

وتفقد اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر والعميد علاء صابر رئيس المباحث الخدمات الأمنية ومتابعة الموقف، وتم نشر عدة اكمنة أمنية ومرورية بمدينة الغردقة ومنع انتظار أي سيارات بالقرب من من الكنائس كما تم تسيير دوريات ثابتة ومتحركة للمرور على الكنائس ومنع تواجد أي سيارات بالقرب من الكنائس والأديرة القبطية.


وترأس نيفافة الحبر الجليل الانبا ايلاريون قداس عيد القيامة المجيد من كاتدرائية الانبا شنودة الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.

وشهدت كاتدرائية الانبا شنودة للأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر، إجراءات احترازية ووقائية مشددة وذلك لمواجهة فيروس كورونا، حيث حرصت الكاتدرائية بتعقيم وتطهير جميع أنحاء الكاتدرائية، مع منع دخول أى شخص دون ارتداء الكمامة مع توفير أجهزة قياس درجات الحرارة والإلتزام بالاعداد المقررة والإلتزام بالمسافات البينية.

فيما شهد محيط كاتدرائية الانبا شنودة بالبحر الأحمر، تشديدات أمنية من قبل رجال الشرطة بمديرية أمن البحر الأحمر، مع فرد كردون أمنى بمحيط الكاتدرائية وذلك تزامنًا مع احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد.


جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى، كان حذر من الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على المصلين المشاركين فى صلوات الجمعة العظيمة، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

أخبار تهمك

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ يوم

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

بالأسماء.. مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن سترلينج لضم «الساحر والجزار»

منذ أقل من ساعة

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

منذ أقل من ساعتين

خليفة كومان المنتظر.. طلب مفاجئ من برشلونة إلى تشافي

منذ أقل من ساعة

رايولا يفجرها: ريال مدريد قادر على ضم مبابي وهالاند

منذ ساعة و 23 دقيقة

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة بشأن تعاقد ريال مدريد مع ماكينة الأهداف

منذ ثلث ساعة

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

09:33 م

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

10:01 م

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

11:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي