إغلاق شارع كاتدرائية الانبا شنودة بالغردقة أمام الحركة المرورية وتحويلها لشوارع بديلة أثناء أداء قداس عيد القيامة

فرضت الأجهزة الامنية بالبحرالأحمر، حرم أمن بمحيط الكنائس والأديرة، ومنع ترك السيارات والدراجات البخارية بداخله، تفعيلا للخطة الأمنية الخاصة بتأمين صلاة قداس عيد القيامة المجيد.



وتم إغلاق شارع كاتدرائية الانبا شنودة بالغردقة أمام الحركة المرورية وتحويلها لشوارع بديلة أثناء أدء الصلوات بالكنيسة.



وتفقد اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر والعميد علاء صابر رئيس المباحث الخدمات الأمنية ومتابعة الموقف، وتم نشر عدة اكمنة أمنية ومرورية بمدينة الغردقة ومنع انتظار أي سيارات بالقرب من من الكنائس كما تم تسيير دوريات ثابتة ومتحركة للمرور على الكنائس ومنع تواجد أي سيارات بالقرب من الكنائس والأديرة القبطية.





وترأس نيفافة الحبر الجليل الانبا ايلاريون قداس عيد القيامة المجيد من كاتدرائية الانبا شنودة الأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجدة.



وشهدت كاتدرائية الانبا شنودة للأقباط الأرثوذكس بالبحر الأحمر، إجراءات احترازية ووقائية مشددة وذلك لمواجهة فيروس كورونا، حيث حرصت الكاتدرائية بتعقيم وتطهير جميع أنحاء الكاتدرائية، مع منع دخول أى شخص دون ارتداء الكمامة مع توفير أجهزة قياس درجات الحرارة والإلتزام بالاعداد المقررة والإلتزام بالمسافات البينية.



فيما شهد محيط كاتدرائية الانبا شنودة بالبحر الأحمر، تشديدات أمنية من قبل رجال الشرطة بمديرية أمن البحر الأحمر، مع فرد كردون أمنى بمحيط الكاتدرائية وذلك تزامنًا مع احتفالات الأقباط بعيد القيامة المجيد.





جدير بالذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى، كان حذر من الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا المستجد، مشددًا على المصلين المشاركين فى صلوات الجمعة العظيمة، بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.