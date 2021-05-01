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حفل زفاف عاليا ويوسف الرفاعي وإصابة زوجة زكريا يونس بكانسر..أحداث الحلقة الـ19 من "الاختيار2"

السبت 01/مايو/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الحلقة الـ19 من مسلسل "الاختيار2" الكثير من الأحداث، وكان أبرزها حفل زفاف عاليا ويوسف الرفاعي.

وذهب يوسف الرفاعي، إلى مقابر والده ليزوره قبل حفل زفافه ولكن لم يخبر عاليا بذلك، وذهب إليه زكريا يونس ليقول له يوسف الرفاعي: "حسيت إني لازم اجيله ويشوفني وأنا عريس، كان حلمه طول عمره".

وتم حفل الزفاف بحضور أصدقاء يوسف الرفاعي، وزكريا يونس وزوجته، "نادية " والتي كشفت لزوجها عن إصابتها بكانسر.

وشهدت الحلقة أيضا تصفية الإرهابي أشرف الغرابلي والذي يعد أهم العناصر الإرهابية.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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