Advertisements

3 خدمات مستحدثة بشأن استخراج بطاقة الرقم القومي

السبت 01/مايو/2021 - 11:06 م
استخراج بطاقة الرقم القومي
استخراج بطاقة الرقم القومي
Advertisements

3 خدمات مستحدثة بشأن استخراج بطاقة الرقم القومي

أصدرت وزارة الداخلية المصرية، خلال الفترة الماضية، عدد من القرارات التي من شأنها تسهيل على المواطنين استخراج بطاقة الرقم القومي، سواء للمرة الأولى أو التجديد أو بدل فاقد، أو بعد تغير بيانات، حتى لا تتعرض للمساءلة أو الغرامة.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام، خلال السطور التالية، الخدمات التي يقدمها السجل المدني التابع لوزارة الداخلية المصرية، بالإضافة إلي خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي والأوراق والمستندات المطلوبة، وذلك في السطور التالية:

افتتاح مكاتب سجل مدني جديدة ومد فترة العمل
يأتي ضمن قرارات وزارة الداخلية لتسهيل على المواطنين استخراج الأوراق الرسمية، هي افتتاح مكاتب سجل مدني في عدد كبير من المولات بالقاهرة والجيزة، كما تم تمديد ساعات العمل في بعض مكاتب السجل المدني إلى الساعة 9 مساء.

العمل خلال أيام العطلات الأسبوعية
كما أعلنت الوزارة عن استمرار العمل في بعض المكاتب طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الراحة الأسبوعية مثل الجمعة.

مأموريات خارجية
وأتاحت إمكانية ارسال مأموريات خارجية إلى الحالات الإنسانية في المستشفيات وكبار السن، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم شخصية لهم.

المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي 2021
وحتى يتمكن المواطن من استخراج بطاقة الرقم القومي، يجب عليه اتباع الخطوات واحضار المستندات الآتية:-

- استمارة بطاقة الرقم يتم الحصول عليها من السجل المدني.

- اثبات تحقيق شخصية جواز سفر أو بطاقة شخصية.

- وثيقة الزواج للزوجات فقط.

- اعتماد مهنة المتقدم من النقابة المختصة.

- صورة من المؤهل الدراسي، مع الاطلاع على الأصل في حالة عدم وجود عمل.

- حالة تقديم طلب بتغيير محل الإقامة المتقدم يشترط بان يكون عقد البيع أو الإيجار عقد موثق في الشهر العقاري، أو إحضار إيصال أو تليفون أو غاز.

أسعار استمارة الرقم القومي 2021.
ويمكن للمواطنين الحصول على استمارة الرقم القومي من السجل المدني، وهي تنقسم إلى 3 أنواع تختلف الأسعار حسب مدة الاستخراج وهي كالآتي:

الاستمارة المميزة وسعرها 170 جنيهًا، ويمكن للمتقدم استلام بطاقة الرقم القومي بعد 24 ساعة.

استمارة عاجلة وسعرها 120 جنيهًا، ويتم استلام البطاقة بعد 3 أيام.

الاستمارة العادية وسعرها 45 جنيها فقط، ويتم استلام البطاقة بعد أسبوعين من تاريخ تسليمها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

استخراج بطاقة الرقم القومي

أخبار تهمك

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ يوم

مفاجأة بشأن تعاقد ريال مدريد مع ماكينة الأهداف

منذ ثلث ساعة

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

منذ ثلث ساعة

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

رايولا يفجرها: ريال مدريد قادر على ضم مبابي وهالاند

منذ ساعة و 22 دقيقة

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 10 ساعات

بالأسماء.. مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن سترلينج لضم «الساحر والجزار»

منذ أقل من ساعة

خليفة كومان المنتظر.. طلب مفاجئ من برشلونة إلى تشافي

منذ أقل من ساعة

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

الأوراق المطلوبة لاستخراج قيد عائلي (دليلك الشامل)

خطوة بخطوة.. دليلك الشامل لاستخراج بطاقة التموين

اعرف طريقة تجديد بطاقة الرقم القومي عبر الانترنت.. والأوراق المطلوبة لاستخراجها لأول مرة

طريقة تجديد البطاقة الشخصية إلكترونيا والأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة

طريقة تجديد البطاقة الشخصية إلكترونيا والأوراق المطلوبة لاستخراجها لأول مرة

تجديد البطاقة الشخصية أونلاين (بطاقة الرقم القومي) عبر الإنترنت وعقوبة التأخير عن التجديد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

09:33 م

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

10:01 م

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

11:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي