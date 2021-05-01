مكافحة كورونا لـ المصريين: "حكموا عقلكم.. وخدوا اللقاح"



وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء السبت، إلى أن الحصول على اللقاح يقي من التعرض لمضاعفات الإصابة، والدخول في مرحلة خطيرة قد تنتهي بالوفاة، حيث أنه يجعل الأعراض بسيطة.



وشدد على أهمية الحصول على اللقاح لتجنب خطورة المضاعفات، مؤكدا أن الأعراض الجانبية يمكن تحملها وتزول في غضون يومين، مطالبا المصريين بالحصول على اللقاح، قائلا: "حكموا عقلكم وضميركم وخدوا اللقاح".



قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة جائحة كورونا، إن الأمل في انتهاء وباء كورونا إما في الوصول إلى لقاح، او دواء شافي، موضحًا أن ما يتم تناوله مجرد بروتكولات علاج.