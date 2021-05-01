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3 حالات مستثناة من تطبيق قواعد البناء الجديدة؟

السبت 01/مايو/2021 - 10:59 م
الحالات المستثناة من قواعد البناء الجديدة
الحالات المستثناة من قواعد البناء الجديدة
الفجر الاقتصادي
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كشفت وزارة التنمية المحلية بعد تعاونها مع وزارة الإسكان والتخطيط  في إعداد ضوابط الحصول على تراخيص البناء الجديدة، استثناء بعض الجهات والارضي من تطبيق تلك القواعد.

 

وشملت الحالات التى يتم استثنائها من تطبيق اشتراطات البناء الجديدة، أولا المشروعات القومية  التى تنفذها الدولة ( مثل سكن كل المصريين- الإسكان البديل – الإسكان الإجتماعي.)،  ثانيا: الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي القوات المسلحة، ثالثا: المحاور الرئيسية بالمدن التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص  واعتمادها من التخطيط والمجلس الأعلى للتنمية العمرانية.


اشتراطات البناء الجديدة :

 وشملت الضوابط الجديدة، التي أصدرتها وزارة التنمية المحلية للحصول على ترخيص بناء، أن يكون عدد الأدوار المسموح الارتفاع بها ( أرضي+2 دور)  لشوارع اقل من 8 متر،و  وارضي +  دور 3 شوارع عرض يتراوح بين 8 إلى 12 متر، بينما يسمح الارتفاع الادوار ارضي + 4 ادوار  للشوارع عرض أكثر من 12 متر، على أن يكون الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض مباني 2400 متر.

 

ومن المقرر أن يتم تطبيق اشتراطات البناء الجديدة بشكل تجريبي فى المراكز والمدن التي تم اختيارها بالمحافظات وهى حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، بحى جنوب الجيزة ومركز ومدينة قها ، وحى المنتزه أول ومركز ومدينة كفر الدوار ومدينة مطروح ومركز ومدينة قويسنا وحى ثان طنطا ومركز ومدينة سيدي سالم ومركز ومدينة فارسكور ومركز ومدينة طلخا ومركز ومدينة العريش ومدينة شرم الشيخ وحى الشرق بمحافظة بورسعيد وحى ثالث الإسماعيلية وحى السويس وحى أول الزقازيق بالشرقية ومركز ومدينة ناصر ببنى سويف ومركز ومدينة المنيا ومركز ومدينة الفيوم وحى غرب أسيوط ومركز ومدينة الخارجة بالوادى الجديد وحى شرق سوهاج ومركز ومدينة نقادة بقنا ومركز مدينة أسوان وحى جنوب الغردقة ومركز ومدينة البياضية بالأقصر، على أن يم تعميم المنظومة الجديدة على باقي انحاء الجمهورية بداية من يوليو.

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