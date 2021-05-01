لأول مرة بالتاريخ قداس عيد القيامة بكنيسة مارى جرجس.. يخلو من الأقباط والمهنئين بالفيوم

لأول مرة بالتاريخ أقيم قداس عيد القيامة المجيد لعام ٢٠٢١، في كنيسة مارى جرجس بمدينة الفيوم، والتى تعد أكبر كنائس المحافظة، برعاية نيافة النبا أبرام مطران الفيوم، وبمشاركة وكيل المطرانية وعدد من الآباء الأساقفة، وكهنة كنائس الكاتدرائية، وسط غياب تام من الأخوة الأقباط والمهنئين في ظل القيود التي تفرضها الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وقرار نيافة النبا أبرام بمنع حضور الأخوة الأقباط أى صلوات اوقداسات، نظرا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد.



وعيد القيامة هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مسطور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمرعادة أربعين يومًا؛ كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.



تاريخ عيد الفصح متنقل، المسيحيون الأوائل ناقشوا ثلاث فرضيات في الاحتفال بالفصح وأقرّوا في مجمع نيقية المنعقد عام 325 تاريخ الفصح بوصفه الأحد الأول بعد اكتمال القمر الربيع الأول - أي 21 مارس، وهو ما يدفع تاريخ الفصح بين 22 مارس و25 أبريل، أما الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني، فعدم تصحيح حساب السنوات في القرن السادس عشر جعل موعد الأنقلاب على التقويم الحالي هو 3 أبريل، هذا ما جعل موعد الفصح خلال القرن الحادي والعشرين بين 4 أبريل و8 مايو لمتّبعي التقويم الشرقي.





