Advertisements

لأول مرة بالتاريخ قداس عيد القيامة بكنيسة مارى جرجس.. يخلو من الأقباط والمهنئين بالفيوم

السبت 01/مايو/2021 - 11:16 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
لأول مرة بالتاريخ أقيم قداس عيد القيامة المجيد لعام ٢٠٢١، في كنيسة مارى جرجس بمدينة الفيوم، والتى تعد أكبر كنائس المحافظة، برعاية نيافة النبا أبرام مطران الفيوم، وبمشاركة وكيل المطرانية وعدد من الآباء الأساقفة، وكهنة كنائس الكاتدرائية، وسط غياب تام من الأخوة الأقباط والمهنئين في ظل القيود التي تفرضها الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وقرار نيافة النبا أبرام بمنع حضور الأخوة الأقباط أى صلوات اوقداسات، نظرا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد.

وعيد القيامة هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مسطور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمرعادة أربعين يومًا؛ كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.

تاريخ عيد الفصح متنقل، المسيحيون الأوائل ناقشوا ثلاث فرضيات في الاحتفال بالفصح وأقرّوا في مجمع نيقية المنعقد عام 325 تاريخ الفصح بوصفه الأحد الأول بعد اكتمال القمر الربيع الأول - أي 21 مارس، وهو ما يدفع تاريخ الفصح بين 22 مارس و25 أبريل، أما الكنائس التي تتبع التقويم اليولياني، فعدم تصحيح حساب السنوات في القرن السادس عشر جعل موعد الأنقلاب على التقويم الحالي هو 3 أبريل، هذا ما جعل موعد الفصح خلال القرن الحادي والعشرين بين 4 أبريل و8 مايو لمتّبعي التقويم الشرقي.


لأول مرة بالتاريخ قداس عيد القيامة بكنيسة مارى جرجس.. يخلو من الأقباط والمهنئين بالفيوم
لأول مرة بالتاريخ قداس عيد القيامة بكنيسة مارى جرجس.. يخلو من الأقباط والمهنئين بالفيوم
لأول مرة بالتاريخ قداس عيد القيامة بكنيسة مارى جرجس.. يخلو من الأقباط والمهنئين بالفيوم
لأول مرة بالتاريخ قداس عيد القيامة بكنيسة مارى جرجس.. يخلو من الأقباط والمهنئين بالفيوم
لأول مرة بالتاريخ قداس عيد القيامة بكنيسة مارى جرجس.. يخلو من الأقباط والمهنئين بالفيوم
لأول مرة بالتاريخ قداس عيد القيامة بكنيسة مارى جرجس.. يخلو من الأقباط والمهنئين بالفيوم
لأول مرة بالتاريخ قداس عيد القيامة بكنيسة مارى جرجس.. يخلو من الأقباط والمهنئين بالفيوم
لأول مرة بالتاريخ قداس عيد القيامة بكنيسة مارى جرجس.. يخلو من الأقباط والمهنئين بالفيوم
لأول مرة بالتاريخ قداس عيد القيامة بكنيسة مارى جرجس.. يخلو من الأقباط والمهنئين بالفيوم
لأول مرة بالتاريخ قداس عيد القيامة بكنيسة مارى جرجس.. يخلو من الأقباط والمهنئين بالفيوم
لأول مرة بالتاريخ قداس عيد القيامة بكنيسة مارى جرجس.. يخلو من الأقباط والمهنئين بالفيوم
لأول مرة بالتاريخ قداس عيد القيامة بكنيسة مارى جرجس.. يخلو من الأقباط والمهنئين بالفيوم
لأول مرة بالتاريخ قداس عيد القيامة بكنيسة مارى جرجس.. يخلو من الأقباط والمهنئين بالفيوم
لأول مرة بالتاريخ قداس عيد القيامة بكنيسة مارى جرجس.. يخلو من الأقباط والمهنئين بالفيوم

أخبار تهمك

ليس مبابي أو هالاند.. فلورنتينو بيريز يقترب من حسم صفقة القرن

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

منذ أقل من ساعتين

رايولا يفجرها: ريال مدريد قادر على ضم مبابي وهالاند

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل - صدمة كبرى لـ "محمد الشناوي".. طالع التفاصيل

منذ يوم

تكليف عاجل من رئيس الوزراء للمحافظين بشأن كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

خليفة كومان المنتظر.. طلب مفاجئ من برشلونة إلى تشافي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نقل الفنان سمير غانم إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته

منذ يوم

بالأسماء.. مانشستر سيتي مستعد للتخلي عن سترلينج لضم «الساحر والجزار»

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن سلالة كورونا الهندية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

منذ ساعة و 18 دقيقة

"التنمية المحلية" تعلن مواعيد فتح وغلق المحال خلال أعياد شم النسيم (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة بشأن تعاقد ريال مدريد مع ماكينة الأهداف

منذ ثلث ساعة

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

منذ حوالي 10 ساعات

السياحة: اغلاق 18 فندق و9 مطاعم وكافتيريات لعدم الالتزام بإجراءات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:33 م

عاجل - ضربة قاضية لريال مدريد قبل مواجهة تشيلسي

عاجل - الكشف عن موقف الشناوي من المشاركة في أولمبياد طوكيو

09:33 م

بالأسماء.. مجزرة في ريال مدريد بأمر فلورنتينو بيريز

10:01 م

"نشر سورة غافر وفطر مع شقيقاته".. اللحظات الأخيرة في حياة النقيب مصطفى خليل

02:12 م

مفاجأة.. الزمالك يعرض نجمه للبيع ولا مانع من رحيله للأهلي

11:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي